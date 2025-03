Kings League News: la Global Playoff Week e il cambio sulla panchina Caesar F.C.

Negli ultimi giorni due grosse novità sono state annunciate per quanto riguarda la Kings League sia strettamente legate alla nostra edizione della competizione che a livello globale per le competizioni già esistenti e per quelle che nasceranno nei prossimi anni, come il torneo francese, e che andranno ad influire su alcuni aspetti della competizione per come la conosciamo in questo momento. La prima notizia riguarda la nascita della Global Playoff Week ovvero una settimana prestabilita in cui tutte le competizioni giocheranno i propri playoff in contemporanea, quest’anno sarà dal 9 al 12 di maggio.

Gli altri aggiornamenti riguardano invece più specificatamente l’edizione nostrana e vedono coinvolti i prossimi impegni nella competizione e novità su una precisa squadra delle otto presenti. La prima notizia da segnalare è il cambio di guida tecnica per quanto riguarda i Caesar F.C., la squadra di Damiano Er Faina ed En3rix infatti visti i pessimi risultati ha deciso di affidarsi ad un grande profilo del calcio italiano, conosciuto per i suoi miracoli nelle squadre in lotta salvezza, Davide Ballardini la cui ultima esperienza su una panchina è stata lo scorso anno alla guida del Sassuolo poi retrocesso.

Kings League News: la data e il luogo della finale

La Kings League ha poi annunciato la sede e la data per la prossima finale della competizione iniziata lo scorso 3 febbraio, contrariamente dalle aspettative l’evento più importante di questa prima edizione italiana non si terrà a Milano ma Torino, città che ha già ospitato la Kings World Cup Nations, vinta dal Brasile il 12 gennaio all’Allianz Stadium. Per la Kings League Italia però è stata scelta come sede l’Inalpi Arena e la data è stata designata per il prossimo 22 maggio, con la possibilità di comprare i biglietti dal 31 marzo.

Questo annuncio è stato commentato anche da Claudio Marchisio, l’Head of Competition per il torneo italiano che si è detto felice che sia stata scelta la sua città per ospitare la prima e storica finale della competizione dopo aver persino ospitato il torneo più importante, Marchisio ha poi voluto ringraziare tutte le istituzioni coinvolte, dalla Regione Piemonte al Comune di Torino per il supporto e la collaborazione nell’ospitare un evento importante che unirà lo sport e l’intrattenimento. “Torino ha già dimostrato di essere una città perfetta per ospitare appuntamenti sportivi di rilievo internazionale e quello della Inalpi Arena sarà il palcoscenico ideale per celebrare un momento indimenticabile per la Kings League in Italia”.