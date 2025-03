Kings League News, nascita dell’edizione francese

Nell’ultimo weekend si è giocata la sesta giornata della Kings League, il torneo di calcio a sette organizzato da Pique in Spagna nel 2021 e trasportata quest’anno in Italia per la prima edizione, dopo le notizie sugli addii e i trasferimenti di alcuni giocatori le ultime novità non riguardano il torneo nostrano ma l’espansione della competizione. Infatti dopo la versione brasiliana e quella italiana è stata ufficializzata la prossima nascita della Kings League France che si terrà a Parigi e vedrà la partecipazione di volti noti del web e quelli di alcuni calciatori, in attività o già ritirati.

L’interesse verso la Kings League da parte del pubblico francese era già stato dimostrato durante la Kings World Cup disputata in Messico dove la squadra transalpina dei Foot2Rue del presidente Amine, noto streamer, era stata seguita assiduamente dai tifosi, per questo Pique e tutta l’organizzazione hanno scelto la Francia come prossimo paese per l’espansione della lega. Le squadre saranno otto e tra i presidenti figurano personaggi come Michou, youtuber da 10 milioni di iscritti, Pfut, streamer su Twitch di ambito calcistico, Kameto e Domingo, altri noti streamer e pro player di esport.

Kings League News, i calciatori presidenti

Una caratteristica che ha reso grande la Kings League in tutte le sue edizioni è poi la partecipazione di figure note del mondo del calcio, se nell’edizione italiana il numero di calciatori in attività o ritirati impegnati come presidenti è limitato al solo Luca Toni che divide il ruolo con ZW Jackson alla guida della FC Zeta, in Francia saranno diversi i nomi impegnati con ruolo principale o in collaborazione con altri. Tra i presidenti ex calciatori spicca la squadra di Adil Rami, ex difensore di Milan e Olympique de Marseille campione del mondo nel 2018, mentre Samir Nasri e Jeremy Menez saranno come collaboratori dello streamer Amine.

La novità del torneo francese, la cui data di inizio è ancora da definire ma probabilmente sarà il prossimo anno, è la presenza di una squadra che avrà come presidenti tre calciatori attualmente in attività e importanti membri della nazionale maggiore, l’unico altro caso simile è quello di Neymar, che però ormai ha abbandonato il calcio ad alti livelli da qualche anno. Il trio sarà composto da Jules Koundé, difensore centrale e terzino del Barcellona e titolare della fascia destra della nazionale, Mike Maignan, portiere della Francia e del Milan di cui è anche il capitano, e Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid e titolarissimo di Deschamps.