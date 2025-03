Kings League News, ufficiali gli scambi

Continuano ad arrivare novità nel mondo della Kings League, le lega di calcio a sette che unisce social e volti noti del mondo del calcio creata da Gerard Pique nel 2021, non solo per la lega italiana ma anche per tutte le altre già presenti ovvero quella spagnola, quella americana e quella brasiliana, e che saranno valide anche per quelle che verranno a nascere in futuro, come la lega francese. Dopo la decisione presa lo scorso 12 marzo con effetto immediato saranno inseriti nei regolamenti delle leghe per la composizione delle squadre i prestiti dei giocatori anche tra competizioni differenti.

Per rendere possibile il prestito del calciatore sarà necessaria una comunicazione alla lega da parte dei due club coinvolti riguardo all’accordo che deve essere accettato anche dal giocatore stesso, i movimenti quindi possono essere fatti in ogni momento della stagione a patto che vengano segnalati entro le 24 ore prima del calcio d’inizio, nel momento della scadenza delle convocazioni per la partita. I prestiti potranno quindi essere di una sola giornata o di varie in base all’accordo tra i club e il giocatore che potrà anche decidere se disputare più match ravvicinati o in momenti diversi.

Kings League News, limiti sui giocatori draft e Wild Card

La Kings League ha però imposto alcuni limiti sulla quantità e sulle tempistiche dei prestiti durante la stagione, i giocatori delle varie rose acquisiti tramite i draft potranno essere ceduti in prestito solamente nella Regular Season e non nei Play-in o Playoff e il numero massimo sarà di uno tranne per le ultime due partite. Lo stipendio del giocatore sarà coperto dalla sua lega d’origine mentre le spese d’organizzazione dovranno essere coperte dalla squadra di destinazione, il draft potrà poi essere inserito come una delle 3 Wild Card o al posto di un giocatore draft già presente in rosa.

Simile regolamento sarà applicato anche per i giocatori Wild Card che potranno essere prestati solamente durante la Regular Season e non durante i Play-in o i Playoff, il numero massimo sarà sempre di uno tranne per le ultime tre giornate di campionato, a differenza dei giocatori draft lo stipendio delle Wild Card sarà pagato direttamente dalla squadra di destinazione così come le sue spese d’organizzazione.

Sono poi state inserite altre tre regole nella Kings League per quanto riguarda i prestiti tra leghe, se il giocatore prestato dovesse ricevere un cartellino rosso questo avrebbe valore anche al ritorno nel suo club di partenza mentre i cartellini gialli vengono azzerati da una lega all’altra, è vietato poi un compenso economico per favorire il prestito.