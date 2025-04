Kings League News: le nuove carte Elite, Leggende, e Guest Star

La Kings League proprio come le piattaforme dove è nata è in continua evoluzione con l’aggiunta di nuove squadre e presidenti, in Spagna infatti entrerà un nuovo club guidato da Lamine Yamal mentre in Italia i Kaserecci F.C. dello streamer e youtuber Jok3r si sfideranno con l’ultima in classifica per prenderne il posto. Non c’è poi la paura di portare grossi cambiamenti nel regolamento che dopo i prestiti internazionali vedrà l’aggiunta di nuovi tipi di giocatori, gli Elite, le Leggende e le Guest Star che da subito entreranno in vigore e permetteranno di alzare il livello della competizione.

L’intenzione degli organizzatori della competizione è quella di alzare la spettacolarità delle partite e di renderle il più avvincenti possibile, e in questa direzione va la volontà di portare sempre più stelle del calcio, passate e presente, e personaggi pubblici di rilievo.

Questi giocatori potranno essere inseriti nelle rose tramite l’attivazione di una carta il cui funzionamento differisce per ogni tipo, le carte Elite permetteranno di far partecipare un giocatore di prima divisione durante le partite della giornata, le carte Leggenda faranno si che una squadra possa ingaggiare un ex campione, mentre le carte Guest Star la formazione potrà contare su un personaggio pubblico di qualsiasi tipo, non solo dal mondo calcistico.

Kings League News: Christian Ronchi agli Underdogs e Andrea Bosco ai Punchers

La Kings League poi come al solito ha visto nei giorni scorsi diversi trasferimenti e cambi di squadra per alcuni giocatori, gli Underdogs F.C. del tipster Mirko Cisco hanno ufficializzato l’arrivo di una nuova Wild Card nel ruolo di attaccante che andrà a sostituire la partenza di ormai diverse settimane di Antonio Giulio Picci, il giocatore è Christian Ronchi classe 2005 che milita nella squadra Under 19 del Perugia. C’è poi un addio tra le linee dei Caesar F.C. che riguarda il difensore Andrea Bosco che segue il nuovo arrivato JPata e si unisce ai Punchers F.C del due di youtuber PirlasV.

Dopo l’ultima giornata è stata poi alzata una polemica nei confronti dei prestiti internazionali in particolare della loro gestione, sono infatti arrivate delle lamentele da parte di vari giocatori per essere stati prestati a squadra fuori dall’Italia per poi venire impiegati per 5 minuti o addirittura meno. Sicuramente l’esperienza è bella e di valore per i giocatori coinvolti ma anche pesante per i numerosi spostamenti e poche ore di riposo per colpa delle quali non sono poi in grado di esprimere il loro massimo talento con la squadra che detiene il loro cartellino.