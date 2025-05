Kings League News: Leonardo Bonucci arriva nella competizione

Si avvicina l’inizio dei playoff della Kings League, in programma il 9 maggio con le partite dei play-in tra Alpak FC e Underdogs FC e Circus FC e Black Lotus FC, la prima esperienza della lega calcistica per il web è stata un successo anche in Italia dove si poteva essere più scettici per la sacralità che ha assunto il calcio nel nostro paese. Lo sport però nella più classica delle sue formule attira sempre meno i giovani che hanno bisogno di maggiori dinamiche e di creare un legame più profondo con i protagonisti delle partite, uno dei motivi per cui anche numerosi ex campioni hanno deciso di partecipare.

L’ultimo di questi è Leonardo Bonucci che dopo aver partecipato alla spedizione mondiale per la Kings World Cup ha deciso di tornare a sperimentare questa versione dello sport che lo ha reso grande nella competizione italiana, il suo esordio arriverà quindi nei playoff e potrà essere da subito un’arma vincente per il suo presidente. L’ex difensore di Juventus e Milan ha trovato l’accordo con Fedez per vestire la maglia dei Boomers FC, squadra che ha già ben figurato nella fase a girone e che qualificandosi come sesta dovrà affrontare gli Stallions FC terzi nel primo turno dei playoff.

Kings League News: prestiti internazionali e Simone D’Anna nuovo attaccante

Altri movimenti sono stati fatti da Mirko Cisco e i suoi Underdogs FC che non vogliono abbandonare subito la fase finale della Kings League ma invece vogliono essere protagonisti anche della fase ad eliminazione, per questo è stato completato l’arrivo dell’attaccante Simone D’Anna. Il giocatore andrà a rimpolpare le fila della squadra allenata da Mareglen Mhillaj che in questa prima stagione ha avuto diverse difficoltà soprattutto in fase realizzativa e che con l’addio del bomber Antonio Giulio Picci sono aumentati portando una differenza reti di -17.

In questi giorni poi alcuni protagonisti dell’edizione italiana della Kings League hanno rubato le luci della ribalta negli altri campionati dove hanno giocato per qualche partite grazie ai prestiti internazionali, il primo di questi è Matteo Perrotti che per primo ha provato l’esperienza di un’altra competizione giocando in Spagna con gli Ultimate Mostoles e segnando anche un gol. Nella penisola iberica hanno giocato anche Lorenzo Berra e Daniel Santoro che hanno completato il prestito rispettivamente ai PIO FC e agli Aniquiladores FC e che si sono trovati a scontrarsi faccia a faccia.