Kings League News, Hernanes e Jankulovski le prime due carte Leggenda

Svolta epocale nella Kings League e in particolare nella sua edizione italiana dove per la prima volta alcune squadre, due nello specifico, hanno usufruito della possibilità di avere nel proprio roster grandi ex calciatori, tramite le carte Leggende inserite qualche settimana fa insieme alle carte Elite e a quelle Guest Star. Nel particolare ad usare questa possibilità sono stati i Caesar F.C. di Ene3rix e Damiano Er Faina e i Punchers F.C. dei PirlasV, due squadre che in questa prima edizione hanno incontrato diverse difficoltà e sono riusciti a portarsi a casa solamente 6 punti in 10 partite giocate.

Il nome a cui si sono affidati i Caesar F.C. è quello di Marek Jankulovski, terzino ceco che nella sua carriera ha vestito le maglie di Napoli, Udinese e Milan con cui dal 2005 al 2011 è riuscito a vincere ogni tipo di trofeo, Champions League, Supercoppa Europea e Mondiale per Club nel 2007 e campionato di Serie A nella stagione 2010-2011. Il secondo giocatore invece è quello di Hernanes, centrocampista brasiliano che in Italia ha vestito le maglie di Lazio, Inter e Juventus collezionando 184 partite in Serie A nelle quali ha realizzato 42 gol e 25 assist, per poi passare un anno in Cina all’Hebei prima di tornare in patria al San Paolo.

Kings League News, Lamine Yamal e Eduardo Camavinga nuovi presidenti

Ci sono poi state nuove aggiunte tra i partecipanti delle leghe spagnola e francese che si sono arricchite con nuovi nomi importanti del calcio, a decidere di entrare sono stati due giovani campioni de La Liga che si divideranno tra la Kings League France e la Kings League Spain. Il primo nome è quello di Lamine Yamal che creerà la Capital C.F., la giovane stella del Barcellona è molto legata al mondo dei social, come ha dimostrato durante gli ultimi Europei in Germania dove con il suo compagno e amico Nico Williams si lanciava in balletti e trend sul suo profilo TikTok dalla sua camera di hotel.

Il secondo calciatore ad entrare in Kings League è Eduardo Camavinga, centrocampista francese del Real Madrid che si unisce alla Generation Seven come co-presidente insieme a Michou e che ora occupa il quarto posto in classifica. La versione transalpina è sicuramente quella dove sono presenti in maggior numero calciatori in attività, infatti oltre al centrocampista dei blancos sono presenti Mike Maignan, Jules Koundé, Aurelien Tchouameni, Manu Koné e Bryan Mbeumo che tutti insieme sono i presidenti della 360 Nation, ora sesti nella regular season.