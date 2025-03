Kings League News: Antonio Giulio Picci addio agli Underdogs

Nella giornata di lunedì 3 marzo si è giocata la quarta giornata della Kings League Lottomatica sport, la versione italiana del torneo di calcio nato tre anni fa in Spagna dall’idea di Gerard Pique, ex difensore del Barcellona, e dello streamer e influencer spagnolo Ibai Llanos per andare incontro alla sempre maggiore tendenza nei giovani a smettere di seguire lo sport perché poco intrattenente. Il torneo prevede la partecipazione di 12 squadre ognuna delle quali gestita da un presidente proveniente dal mondo dei social o dello spettacolo, che giocano partite di calcio a 7 con regole diverse rispetto al sempice sport e ricche di imprevisti.

Come programma che vive sui social grande importanza ha lo show e il drama creato dai presidenti e i giocatori durante le partite o con i loro contenuti al di fuori del campo da gioco e allo stesso tempo come il mondo del calcio vive anche di mercato e trasferimenti, protagonisti delle ultime notizie che hanno fatto il giro dei social dopo l’ultima giornata. L’indiscrezione delle ultime ore ha qualcosa di inaspettato e vede coinvolto il miglior marcatore della competizione, Antonio Giulio Picci, conosciuto come “El Loco”, che avrebbe deciso di lasciare gli Underdogs, squadra del presidente Mirko Cisco, tipster e influencer del mondo del calcio.

Kings League News: Stallions e Nicola Loiodice si salutano

Altra notizia inaspettata nel mondo della Kings League è l’addio di un altro top player e wildcard della competizione, Nicola Loiodice, fantasista che oltre al torneo del mondo social milita in Serie D con il Casarano, che ha deciso di lasciare gli Stallions, squadra prima in classifica che ha come presidente Blur, streamer di Twitch numero uno in Italia. La notizia è arrivata dopo la sconfitta con i Black Lotus e ha preso alla sprovvista il presidente e tutti i tifosi della squadra ed è stata data da Loiodice stesso sui suoi profili social, ha poi però confermato che il suo futuro rimarrà nella competizione ma senza annunciare la prossima tappa della sia avventura.

Secondo alcune indiscrezioni però sia Picci che Loiodice dovrebbero proseguire insieme la loro avventura in Kings League andando a trasferirsi ai Ceasar FC, squadra con presidenti En3rix e Damiano Er Faina, host della trasmissione Twitch di Controcalcio, e che ora si trova all’ultimo posto con 0 vittorie e 26 gol subiti. I due andranno ad aggiungersi ad una rosa con numerosi ex calciatori di Serie A come Emiliano Viviano, Radja Nainggolan e Angelo Palombo, per provare a rialzare e migliorare la situazione di classifica.