Kings League playoff, Alpak FC passano i play-in ma vengono fermati dalla FC Zeta

Nel weekend hanno preso il via i primi playoff dell’edizione italiana della Kings League, dieci le squadre qualificate 4 delle quali, dalla decima classificata alla settima, si sono prima dovute sfidare nei play-in per un posto nei veri e propri playoff composti da 3 partite dalle quali sono uscite altrettante semifinaliste che si sono aggiunte alla prima classificata già qualificata. I play-in si sono divisi in due partite che hanno visto sfidarsi Alpak FC e Underdogs FC, partita terminata 4-3 agli shootout in favore dei primi dopo un 6-6 nei minuti regolamentari, e Circus FC e Black Lotus FC, che hanno vinto 3-4 agli shootout dopo il pareggio 2-2 nei due tempi.

Ancelotti nuovo allenatore del Brasile/ Arrivata l’ufficialità dalla Federazione verdeoro (12 maggio 2025)

La finale dei play-in quindi ha visto sfidarsi Alpak FC e Black Lotus FC, partita che inaspettatamente ha visto il dominio incontrastato dei primi che hanno portato a casa un 10-1 qualificandosi così per i quarti di finale dove avrebbero incontrato l’FC Zeta, seconda classificata durante la stagione. Proprio questa è stata la partita d’apertura degli effettivi playoff e ha visto un dominio assoluto della squadra allenata da Christian Brocchi dei presidenti Zw Jackson e Luca Toni, che ha vinto 11-3 spinta dai 3 gol del suo numero 10 Matteo Perrotti.

DIRETTA/ Sinner De Jong (risultato finale 2-0): Jannik agli ottavi! (Internazionali d'Italia 2025, 12 maggio)

Kings League playoff, vittorie sofferte per Gear 7 FC e Boomers FC

I quarti di finale dei playoff di Kings League hanno poi visto il passaggio del turno dei Gear 7 FC che faticano nei minuti regolamentari contro gli Zebras FC ottenendo un pareggio 4-4 per poi vincere 3-1 nella lotteria degli shootout, da sottolineare sicuramente le prestazioni di Fran Hernandez e Lorenzo Berra, 3 gol per ciascuno. Clamoroso è poi il risultato della sfida tra Stallion FC e Boomers FC, la squadra di Fedez infatti riesce a strappare il passaggio del turno vincendo 4-5 contro i terzi classificati, a prendere però la scena è stato sicuramente lo scontro tra i due presidenti che per poco non sono arrivati a iniziare una vera e propria rissa.

Diretta Internazionali d'Italia 2025 Roma/ Berrettini Ruud streaming video Rai 2: Jasmine Paolini ai quarti!

Sono ora definite le semifinali dove gli FC Zeta sfideranno gli outsider dei Boomers FC, che però con l’innesto di Leonardo Bonucci hanno sicuramente aggiunto tanta qualità alla loro squadra e dopo aver battuto una delle favorite come gli Stallions FC proveranno a ripetere l’impresa. Per i Gear 7 FC si prospetta la partita più difficile dovendo andare ad affrontare i TRM FC, squadra dominatrice della stagione e che si presenterà riposata e pronta per raggiungere la prima finale della Kings League Italia, la partita con gli Zebras FC poi è stata molto dispendiosa di energie e potrebbe farli arrivare un po’ scarichi.