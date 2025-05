Kings League, la vittoria dei TRM FC

Nella giornata di ieri l’Inalpi Arena di Torino ha ospitato le partite finali di tutte le edizioni della Kings League che hanno definito le vincitrici dei vari tornei e quindi anche le squadre qualificate per la prossima edizione della Kings Club World Cup, il mondiale per club del torneo dove nella prima edizione avevano partecipato gli Stallions di Blur. La sfida vedeva come nel più classico dei casi la partita tra la prima e la seconda classificata della fase a campionato che sono riuscite a superare tutti i turni dei playoff in cui erano impegnati, alcuni più facilmente altri meno.

La partita però, nonostante mettesse davanti due squadre forti ha avuto un’unica direzione in favore dei TRM FC del presidente TheRealMarza, il risultato ha visto un netto 10-2 con cui la FC Zeta è stata sconfitta e per cui pesa poco lo shootout sbagliato dal presidente ZwJackson, trasformato invece dal suo avversario. Da sottolineare le prove di Alessandro Colombo, protagonista con 2 gol entrambi nel primo tempo, Simone Scanferlato, anche per lui doppietta, e soprattutto Francesco Caputo, l’ex Serie A non solo ha realizzato 2 gol ma è stato votato come miglior giocatore della finale.

Kings League, i vincitori delle altre edizioni

Nella stessa giornata e nella stessa arena si sono giocate anche le finali della Kings League Spagna e della Kings League Francia, la prima ha visto la vittoria finale degli Ultimate Mostoles, squadra del presidente DjMaRiiO streamer di Twitch e classificata 9° nella stagione regolare, per 3-2 agli shootout dopo il pareggio 4-4 con i Los Troncos. Nell’edizione transalpina invece a vincere sono stati i Panam All Starz del presidente e streamer di Twitch Pfut, che hanno battuto per 7-3 i Karasu, con 4 gol dell’attaccante ex Le Havre Moussa Sao.

Dall’altra parte del mondo invece sono andate in campo le finali dell’edizione brasiliana e di quella che riunisce squadre dagli Stati Uniti, dal Centro America e da alcuni stati del Sud America, le due vincitrici sono i Furia FC e i Los Chamos FC, rispettivamente per l’edizione verdeoro e per quella americana. I primi hanno vinto 2-1 agli shootout dopo il pareggio 5-5 con i Dendele FC, e sono la squadra che è gestita dai presidenti Neymar e Cris Guedes, nella seconda finale a trionfare nella serie degli shootout per 4-3, dopo il 3-3 con i Galacticos del Caribe, è la squadra venezuelana dei presidenti TheDonato, Yolo e RDjavi.