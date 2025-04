Kingsman – Il cerchio d’oro, film su Italia 1 diretto da Matthew Vaughn

Mercoledì 16 aprile, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film di spionaggio intitolato Kingsman – Il cerchio d’oro. Si tratta di una pellicola prodotta nel 2017 dalla 20th Century Fox, sequel di Kingsman – Secret Service (2015), e diretta da Matthew Vaughn, già film maker del primo capitolo e di numerosi progetti cinematografici di successo, come Stardust (2007) e X-Men – L’inizio (2011). La musica è invece opera di Henry Jackman, compositore che aveva già collaborato con il regista in Kick-Ass (2010), X-Men – L’inizio (2011) e Kingsman – Secret Service (2015).

Nei panni della spia Harry Hart ritroviamo anche in questa occasione l’attore Colin Firth, star internazionale protagonista di numerose pellicole campioni d’incasso, come Il diario di Bridget Jones, La ragazza con l’orecchino di perla e Love Actually – L’amore davvero. Al suo fianco nuovamente Mark Strong, Taron Egerton e Sophie Cookson (rispettivamente con i personaggi di Merlino, Gary “Eggsy” Unwin e Lancillotto). Da notare anche diverse new entry importanti, come Pedro Pascal, Channing Tatum, Halle Berry, Elton John e Julianne Moore.

La trama del film Kingsman – Il cerchio d’oro: un agente rifiutato cerca la sua vendetta

Kingsman – Il cerchio d’oro riprende la storia a distanza di un anno dagli avvenimenti del primo capitolo, terminato con la definitiva sconfitta del crudele Valentine. Ormai Gary “Eggsy” Unwin è entrato ufficialmente a far parte dell’associazione di spionaggio Kingsman, prendendo il posto del suo maestro Harry Hart “Galahad”, ucciso da Valentine, mentre la sua vita sentimentale va a gonfie vele al fianco della principessa di Svezia.

Un giorno Eggsy viene preso alla sprovvista e finisce nella trappola di un uomo di nome Charlie Hesketh, che desidera ottenere la sua vendetta sulla Kingsman dopo che in passato era stato rifiutato, riportando gravi danni fisici. Il protagonista riesce a mettersi in salvo ma tra i due inizia un inseguimento all’ultimo fiato che permette all’uomo di accedere ai server del gruppo, trasmettendole ad una narcotrafficante, Poppy Adams, che in questo modo riesce ad individuare la posizione della sede della Kingsman, distruggendola completamente e provocando la morte di molti agenti, tra cui quella di Roxy, una grande amica del protagonista

È proprio Eggsy, aiutato dall’agente Merlino, ad attivare il piano d’emergenza “Doomsday” entrando in contatto con un’altra associazione segreta. È così che conosce gli agenti Champagne, Whiskey, Tequila e Ginger e con il loro aiuto inizia la caccia del gruppo di criminali.