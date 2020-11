KINGSMAN IL CERCHIO D’ORO, RAI 2/ Un film con un cast equilibrato e…

Ottima pellicola Kingsman: il cerchio d’oro, fresca nonostante lo spy-story sia un genere analizzato in tutti gli ambiti del cinema. Il film si avvale però di un cast equilibrato, la storia è di ottimo livello, la produzione ricevette encomi dalla critica ma fu soprattutto il botteghino a premiare questo lungometraggio di suspense e qualche sana risata. Matthew Vaughn ne è il regista. Pochi film ma di qualità per il cineasta britannico, regista anche del terzo episodio della piccola saga, ‘The King’s Man – Le origini (The King’s Man)’, nelle sale il prossimo anno, ma fu ‘X-Men – L’inizio (X-Men: First Class)’ il film che lo proiettò come nuovo talento del cinema mondiale. La coppia protagonista vede Colin Firth nel ruolo dell’agente Harry Hart e Julianne Moore nel ruolo di Poppy Adams.

Kingsman – Il cerchio d’oro va in onda oggi, 16 novembre 2020, dalle 21.20 su Rai 2. Il film punta sulla comicità e sull’action di questa pellicola britannica e svedese, prodotta da Marv Films, Shangri-La Entertainment e TSG Entertainment, diretta dal regista Matthew Vaughn. La coppia protagonista vede Colin Firth nel ruolo dell’agente Harry Hart e Julianne Moore nel ruolo di Poppy Adams. Sarà però il giovane interprete del ruolo di Gary “Eggsy” Unwin, alias l’agente Galahad, interpretato dal giovane e ottimo Taron Egerton a catturare le vostre simpatie, ne siamo certi.

Taron Egerton è britannico e debuttò nel cinema proprio in questo ruolo nel primo film, ‘Kingsman – Secret Service’, una pellicola che lo mise in luce ai produttori di tutto il mondo che gli concessero immediata fiducia sempre al fianco di attori di grande caratura come Hugh Jackman in ‘Eddie the Eagle – Il coraggio della follia (Eddie the Eagle)’, la vera storia del primo rappresentante britannico nella storia del salto con gli sci oppure di Jaie Foxx nel recente ‘Robin Hood – L’origine della leggenda (Robin Hood) ‘, l’ennesiam rivisitazione del ladro che dona ai poveri rubando ai ricchi di cui Egerton interpretava il ruolo protagonista.

Diamo uno sguardo alla trama di Kingsman – Il cerchio d’oro. Il giovane agente Eggsy Unwin, in arte Galahad, non demorde e dopo avere salvato il mondo, quasi debuttante inconsapevole al fianco dell’agente speciale Harry Hart, non demorde e rimane stabilmente nel progetto Kingsman, un gruppo di agenti segreti istituito durante la Prima Guerra Mondiale, slegato da Scotland Yard, ma di pari valore e coraggio. Il caso che l’ha reso celebre sembra però incompleto: alcuni filmati rivelano che i rivali non sono del tutto sconfitti, Eggsy Unwin fu fortunato a salvare la pelle ma Artù, capo dei Kingsmen, gli agenti segreti del gruppo, li raduna per l’impresa successiva. Non sveliamo nulla ma tra Svezia e Regno Unito la situazione sarà pericolosa e delicata: riusciranno i nostri eroi?

