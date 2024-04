KINGSMAN – Secret Service, Italia 1/ Curiosità e cast del film in streaming stasera su Mediase Infinity

Kingsman: Secret Service, le curiosità del film in diretta streaming video su Mediaset Infinity

Di seguito, le curiosità del film Kingsman: Secret Service, che andrà in onda su Italia 1 e contemporaneamente in diretta streaming video su Mediaset Infinity. Il film è ispirato a un’opera fumettistica, elemento che ha fruttato la candidatura come miglior trasposizione ai Saturn Awards nel 2016. L’anno successivo è stata la volta del sequel, intitolato Kingsman: Il Cerchio d’Oro. Occorre ricordare che nel 2022 è stato mandato in onda un prequel diretto dallo stesso Matthew Vaughn, che si intitolava The King’s Man: Le origini. Una curiosità riguarda il personaggio principale, ovvero Colin Firth, che ha dovuto allenarsi duramente per recitare il ruolo attribuito. Un’altra indiscrezione indica che sarebbe stata sondata la possibilità di avere Leonardo Di Caprio per interpretare i panni del personaggio cattivo. Il film Kingsman: Secret Service sarebbe nato da una conversazione realmente avvenuta tra Matthew Vaughn e Mark Millar, che ritenevano troppo pesanti i film attuali sullo spionaggio, scommettendo sul fatto che qualcosa di più simpatico avrebbe avuto successo.

Kingsman – Secret Service, diretto da Matthew Vaughn, in onda su Italia 1

Giovedì 4 aprile, in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, verrà trasmesso il film d’azione del 2014 Kingsman – Secret Service. Si tratta di una coproduzione inglese e americana e la regia è di Matthew Vaughn, già regista di Kick Ass e X-Men: L’inizio, ma qui alla sua opera migliore. La sceneggiatura è davvero notevole per un action-thriller ed è scritta da Jane Goldman insieme al regista, con le musiche di Henry Jackman e i costumi di Arianne Philips.

Il protagonista del film Kingsman – Secret Service è Colin Firth, attore britannico di grande talento, premio Oscar nel 2011 per Il discorso del re. Viene affiancato da Samuel L. Jackson, volto preferito da Quentin Tarantino per la maggior parte dei suoi film. Completano il cast Mark Strong, Taron Egerton, Sofia Boutella, Sophie Cookson e Jack Davenport.

La trama del film Kingsman: Secret Service, una spy-story intelligente

Kingsman: Secret Service proietta lo spettatore in un mondo in cui i segreti sono custoditi gelosamente da un’agenzia che si occupa di spionaggio. La tecnologia avanzata e il tema poliziesco sono dunque i tratti principali della narrazione. Gli agenti prendono il nome dei protagonisti dei cavalieri della Tavola Rotonda. In questo contesto, dunque, c’è Eggsy, che è un ragazzo piuttosto vivace e poco incline al rispetto delle regole. Il giovane, tuttavia, ha una spiccata sensibilità e si ritrova inserito in un’avventura che lo fa diventare un vero e proprio Kingsman.

La storia inizia quindi con Eggsy che ha un padre caduto nell’ambito del servizio. Il ragazzo riceve una telefonata alquanto misteriosa durante la quale conosce Harry Hart, un veterano in forza come agente che viene chiamato Galahad. Quest’ultimo pensa che Eggsy abbia molte potenzialità da esprimere, perciò lo convince a partecipare direttamente alla selezione per diventare il nuovo Kingsman.

Le prove non sono affatto semplici ma il ragazzo riesce a superarle con grande coraggio, dimostrando una tenacia davvero apprezzabile. Insieme a lui c’è una ragazza che si chiama Roxy e che condivide l’ambizione di diventare una spia.

In questo frangente Harry si occupa di un’indagine importante, in base alla quale scopre un piano portato avanti da Richmond Valentine, un ricco piuttosto stravagante, che pensa di poter salvare il mondo da qualcosa di terribile che sta accadendo e che potrebbe scatenare episodi violenti in grado di ridurre significativamente la popolazione a livello planetario.

Nel frattempo Roxy ed Eggsy stanno per portare a termine le prove. Harry viene ucciso durante lo scontro con Valentine. Eggsy ne esce letteralmente sconvolto perché ha perso il proprio mentore, perciò decide di vendicarsi e fa di tutto per interrompere il piano ordito da Valentine…











