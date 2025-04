Kingsman: Secret Service, film su Italia 1 diretto da Matthew Vaughn

Mercoledì 9 aprile 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, l’action commedy dal titolo Kingsman: Secret Service.

Questa pellicola è una co-produzione di Stati Uniti e Regno Unito del 2014 diretta da Matthew Vaughn, film maker noto per avere girato film come Kick Ass (2010) e X-Men: L’inizio (2011). La colonna sonora è invece opera di Henry Jackman, compositore che aveva già lavorato con il regista nei suoi due precedenti lungometraggi.

Nei panni dell’agente Harry Hart / Galahad l’attore britannico Colin Firth, volto di numerosi progetti cinematografici di grande successo, come Il diario di Bridget Jones, La ragazza con l’orecchino di perla e Il discorso del re. Al suo fianco un altro grande nome del cinema internazionale, Samuel L. Jackson, uno tra gli artisti preferiti da Quentin Tarantino e Spike Lee, oltre che interprete di Nick Fury nel MCU. Nel cast del film Kingsman: Secret Service anche: Jack Davenport, Sofia Boutella, Mark Strong, Sophie Cookson e Taron Egerton.

La trama del film Kingsman: Secret Service

Kingsman: Secret Service vede al centro della storia un’agenzia di spionaggio impegnata a custodire alcuni tra i più grandi segreti mondiali, i cui membri hanno come nome in codice quello dei protagonisti della Tavola Rotonda.

Il giovane e intraprendente Eggsy è un ragazzo che ha perso suo padre mentre era in servizio e un giorno riceve una telefonata inaspettata che gli permette di incrociare la sua strada con quella di un agente veterano della Kingsman, Harry Hart (nome in codice Galahad).

Quest’ultimo è convinto che il giovane possa diventare un valido membro dell’agenzia e proprio per questo motivo inizia ad insistere affinché prenda parte alle selezioni.

Le aspettative di Hart non vengono deluse e, nonostante le prove siano davvero dure, Eggsy riesce a superarle brillantemente.

Intanto Hart inizia una nuova missione, con l’obiettivo di scoprire i piani del facoltoso e terribile Richmond Valentine, deciso a decimare la popolazione mondiale ed ottenere il dominio sul pianeta.

Mentre gli altri candidati al posto nell’agenzia vengono eliminati uno dopo l’altro, Eggsy ed una ragazza di nome Roxy riescono a superare le selezioni, ma proprio arrivato di fronte all’ultima prova il giovane si rifiuta di completare l’incarico e Roxy ne esce di conseguenza vincitrice.

Le loro vite stanno, però, per essere sconvolte dalla morte di Hart per mano di Valentine. Distrutto dalla morte del suo mentore, Eggsy è ora pronto a tutto pur di vendicarlo.