Kingsman – Secret Service/ Video, su Rai 2 il film con Colin Firth

‘Kingsman – Secret Service (Kingsman: The Secret Service)’ va in onda oggi, 9 novembre 2020, con inizio alle ore 21,20 su Rai 2. Si tratta una co-produzione tra Regno Unito e Stati Uniti e nel suo essere spy-movie ma con risvolti brillanti, a tratti davvero divertenti, tra azione e qualche risata risulta piacevole e mai pesante. Merito del piccolo successo di questo film è anche la regia di Matthew Vaughn, londinese, pochi film diretti ma di grande qualità e proprio ‘Kingsman Secret service’ è diventato assieme a lui una saga che nel 2017 ha visto il suo sequel naturale, ‘Kingsman – Il cerchio d’oro (Kingsman: The Golden Circle) ‘, nel 2021 sarà ancora protagonista al cinema con il terzo episodio ‘The King’s Man – Le origini (The King’s Man)’, ma il protagonista sarà Ralph Fiennes.

Chi oggi quindi è il primo interprete del cast di questa commedia di spionaggio? Produzione per metà inglese quindi in Inghilterra, terra di spie e attori brillanti, troviamo il nostro protagonista, Colin Firth, nel doppio ruolo di Harry Hart / Galahad. Come dimenticare la sua seriosa e divertente presenza in tanti film di successo come ‘La ragazza con l’orecchino di perla (Girl with a Pearl Earring)’ o ‘St.Trinian’s 2 – La leggenda del tesoro segreto (St Trinian’s 2 – The Legend of Fritton’s Gold)’, ‘Mamma Mia!’, ma fu ‘Il discorso del re (The King’s Speech)’ nel 2010 che gli portò il suo primo Oscar come Migliore attore protagonista. Al suo fianco una grande spalla dei film polizieschi e d’azione, Samuel L. Jackson e per mister Zeus Carver in ‘Die Hard – Duri a morire (Die Hard: With a Vengeance)’ e tanti altri film questa pellicola è la conferma della sua classe.

Kingsman – Secret Service, la trama del film

Harry Hart, dal nome in codice di “Galahad” è un agente segreto inglese che durante una missione in Medio Oriente perde un collega e amico, motivo per il quale, tornato a casa, consegna direttamente alla vedova una medaglia al valore per il caduto. Promette anche che se la famiglia avesse bisogno di lui, non è mai facile essere vedova di un reduce di guerra, potevano chiamarlo al numero impresso sul retro della medaglia.

Succede così che dopo alcuni anni, il piccolo Gary “Eggsy” Unwin, orfano di quell’azione, leggendo il retro della medaglia decide di chiamare Harry Hart perché è stanco di vivere come ragazzo di margine, sul limite di divenire fuorilegge, con la madre alcolizzata e il nuovo compagno che vive con lei non troppo convenzionale.

Harry gli offre di conseguenza la possibilità di riscattare la sua vita entrando nella Kingsman, una società segreta britannica fondata dopo la Prima Guerra Mondiale che addestra spie di alto livello per difendere i possedimenti di Sua Maestà. Inizia così l’addestramento del ragazzo, la sua prima missione è m arrivo e sarà una grande avventura e anche l’occasione d’incontrare l’amore…

Video, trailer del film “Kingsman – Secret Service”





