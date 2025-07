Kiran Maccali e la vita sregolata dopo il Grande Fratello: "Ho pagato una vita irregolare"

Era il 2011 quando Kiran Maccali viveva l’esperienza del Grande Fratello, un’avventura che sembrava destinata a cambiargli per sempre la vita, quando invece il destino decise di mettersi di traverso. Tre arresti e tanti avvenimenti drammatici uno dietro l’altro hanno stravolto la sua vita, che oggi però sembra tornata a sorridergli nonostante i fattacci: “Sono sereno, ho raggiunto la pace interiore, eliminando quei vizi, l’alcol e la droga, che spesso avevano determinato scelte sbagliate” ha detto al Corriere della sera.

Simona Ventura festeggia il primo anniversario di matrimonio con Giovanni Terzi/ “Una tappa meravigliosa”

Una relazione finita male lo fece sprofondare nel baratro: “Una sera, a mezzanotte, dopo il corso prematrimoniale, mi lasciò a piedi sotto il ponte di Boccaleone. Se ne andò con la seconda auto che le avevo comprato lasciandomi per uno che le aveva promesso in regalo una Bmw X5 e le vacanze alle Maldive. Ero distrutto a livello finanziario. Ero così esaurito che perdevo i capelli a ciocche”. Da quel momento in poi seguirono altri arresti, uno per resistenza a pubblico ufficiale e una denuncia per stalking e lesioni nei confronti di un uomo.

Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati?/ Retroscena bomba: "Forte crisi, lui si sente trascurato"

Il sogno Fabrizio Corona

Ogni volta che arrivava il momento delle difficoltà, Kiran Maccali trovava rifugio nei soliti dannosi amici, l’alcol e la droga. E il desiderio era quello di seguire Fabrizio Corona, che riuscì a conoscere e tentò di imitare:

“Quello che lui guadagnava in un giorno, una persona normale lo guadagna in un anno. La mia ambizione era diventare come lui, imparare il suo lavoro” ha confessato l’ex concorrente del Grande Fratello ammettendo come l’ex re dei paparazzi fosse l’obiettivo della sua vita. Tante cose sono poi andate storte e adesso Kiran Maccali sta scontando gli errori del suo passato, in attesa di vivere una nuova vita.

Mario Adinolfi ricoverato in ospedale dopo L'Isola dei famosi: "Un grande spavento"/ Cosa è accaduto