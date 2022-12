Kirstie Alley, morta di cancro l’attrice di “Senti chi parla”/ Aveva solo 71 anni

Lutto nel mondo del cinema, è morta Kirstie Alley, nota attrice americana divenuta famosa in particolare negli anni ’80 per Senti chi parla e la sitcom Cheers. Vincitrice di due Emmy Awards, Kirstie Alley aveva solo 71 anni, e il decesso è stato comunicato dai figli via social, e poi confermato da Donovan Daughtry, il suo manager, attraverso un’email inviata all’Associated Press. “Siamo rattristati – hanno comunicato i figli della defunta, come si legge su RaiNews – di informarvi che la nostra incredibile, fiera e amorevole mamma ci ha lasciati dopo una battaglia con il cancro, scoperto solo di recente. È stata circondata – hanno aggiunto – dai familiari più stretti e ha combattuto con grande forza, lasciandoci la certezza della sua infinita gioia di vivere qualsiasi cosa sarebbe successo. È stata iconica sullo schermo così come è stata una madre e una nonna meravigliosa”.

Tantissimi i ruoli interpretati da Kirstie Alley in carriera, a cominciare da quello di Rebecca How nella sitcom della NBC “Cheers”, andata in onda dal 1987 al 1993. Ha avuto anche una parte in Veronica’s Closet, dal 1997 al 2000, ma in Italia viene ricordata in particolare per i film Senti Chi Parla, con protagonista un bimbo doppiato dall’iconica voce di Paolo Villaggio.

KIRSTIE ALLEY, MORTA L’ATTRICE: LA DEPRESSIONE E LA NUOVA DIPENDENZA DALLE DROGHE

Nata nello stato del Kansas, a Wichita, Kirstie Alley rimase senza madre a trent’anni, morta in un incidente stradale provocato da un ubriaco. In seguito avvenne il divorzio dal marito e la dipendenza dalla cocaina. Ripulitasi dopo anni bui, aveva iniziato a comparire nei quiz televisivi, fino al debutto in “Star Trek II – L’ira di Khan”, secondo episodio della saga di Star Trek, e quella che di fatto fu l’occasione che gli svoltò la carriera e la vita.

Grazie a quel ruolo, infatti, iniziò a lavorare con costanza, registrando vari film come ad esempio “Runaway” con Tom Selleck e soprattutto la serie televisiva “Cin Cin”, dove interpretava il ruolo di Rebecca Howe, e grazie alla quale conquistò due Emmy Awards e Golden Globe. Dopo altri grandi successi come Senti chi parla e Harry a Pezzi, negli anni duemila ricadde nuovamente nel tunnel della dipendenza e della depressione, per poi ingrassare a vista d’occhio, arrivando a pesare fino a 100 chili. Ritroverà la serenità dopo anni di cure, fino al decesso giunto nelle scorse ore a seguito di un cancro.

