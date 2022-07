Kiss the chef L’albero della vita/ Su Canale 5 il film con Diana Amft

Kiss the chef L’albero della vita lo vedremo oggi, 14 luglio, dalle ore 16:45, dunque nel pomeriggio, su Canale 5. Questo film ha debuttato nell’anno 2021 sul piccolo schermo, dunque direttamente in tv, e appartiene al genere cinematografico commedia. Il regista di questo film risulta essere J. Delbridge mentre la produzione è tedesca. All’interno del cast del film ci sono svariati attori professionisti come Diana Amft, Margherita Broich, Lucas Prisor, Martin Bretschenider, Ramona Kunze-Libnow e Fabienne Hesse. Il film appartiene a una serie di film per la televisione chiamati Kiss The Chef. Tutti i film in questo caso sono di produzione teutonica. Si tratta di pellicole da vedere se si amano i film romantici e senza troppe pretese. In effetti, l’opera Kiss the Chef – L’albero della vita può essere buona se si vuole trascorrere qualche ora spegnendo il cervello e cercando di rilassare mente e corpo.

Kiss the chef L’albero della vita, la trama del film

Leggiamo la trama di Kiss the chef L’albero della vita. Rufus e Toni prima avevano una locanda che gestivano insieme. Portavano avanti quest’attività come amore e condividevano l’amore che avevano l’uno per l’altro in modo affettuoso e semplice. Tuttavia, Rufus ha lasciato Toni. Le cose ora sono molto diverse e la locanda sembra aver perso quell’atmosfera che la caratterizzava da sempre. Ciò ha creato un danno non solo a Toni, che sembra aver perso il suo solito entusiasmo ma all’intero paese dove la locanda si trova. Infatti, prima questo era un punto di riferimento per centinaia di persone, un luogo che molti sceglievano per trascorrere delle ore in una buona atmosfera e godersi un buon pasto. Vista la separazione tra i due invece, questa magia sembra essersi rotta e niente sembra essere più come prima. Nel frattempo poi, c’è Heidi, amica di Toni, che ha assunto un giardiniere per la sua casa. Sboccerà l’amore in questo caso almeno per lei? Non si può mai avere l’ultima parola nelle questioni di cuore perché le cose possono cambiare improvvisamente ed essere migliori di quanto non si credeva.

