Kiss the chef! Vacanza a sorpresa/ Su Canale 5 il film con Diana Amft

Kiss the chef! Vacanza a sorpresa andrà in onda quest’oggi, giovedì 23 giugno, su Canale 5 a partire dalle ore 16.30. Il film per la televisione è stato girato nel 2019 da John Delbridge. Si tratta del secondo capitolo di Un Amore Stellato, film del 2018 girato da Jurij Neumann, in cui un critico culinario cade in errore confondendo due ristoranti con lo stesso nome con le relative conseguenze per ambo i due cuochi. La musica è di Michael Beckmann; la sceneggiatura di Christian Pfannenschmidt e il produttore è Jan Kromschröder. Nel cast troviamo Diana Amft, Stephan Luca, Margarita Broich, Arijana Antunovic.

Scopriamo il cast del film Kiss the chef!

Il cast di Kiss the chef! – vacanza a sorpresa vede ancora una volta tra i protagonisti Diana Amft, Stephan Luca, Margarita Broich, Arijana Antunovic. Diana Amft è un’attrice tedesca, attiva in televisione, in serie come Il commissario Zorn, Un caso per due, Squadra Speciale Cobra 11, SOKO 5113, SOKO Kitzbühel, Maja, Doctor’s Diary, Josy Klick. Al cinema ha recitato in film quali Ragazze pom pom al top, Ragazze pom pom al top 2, Porky College: un duro per amico, D’Artagnan e i tre moschettieri, Un padre di troppo e Lassù nevica. Stephan Luca è un attore tedesco, famoso per Held der Gladiatoren, Die Albertis e Paradiso rubato. Margarita Broich è un’attrice e fotografa tedesca, attiva sia in teatro sia in televisione. In teatro ha recitato in piece quali I topi, Götz von Berlichingen, Amleto, Asilo notturno, The Resistible Rise of Arturo Ui, Il volo oceanico e Cabaret. Al cinema e in tv si è distinta in Love at First Sight, Beyond Love, Four Windows, Nacht vor Augen, Hessischer Rundfunk, Il diario di Anna Frank e ARD Meine Mutter…

Kiss the chef! Vacanza a sorpresa, la trama del film

Kiss the chef! Vacanza a sorpresa è il sequel del primo film e si svolge nella locanda di campagna in cui lavorano la cuoca Toni e l’ex chef stellato Rufus. Qui regnano il caos e lo stress e la relazione tra i due è messa a repentaglio. Heidi vince una vacanza di lusso sul mar Baltico e invita la figlia Toni a seguirla. Durante il viaggio, Heidi ritrova un vecchio amico, Ivo, con cui si riaccende la passione di un tempo.

