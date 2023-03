Kissing device, per i baci a distanza/ Bocca in silicone da usare con lo smartphone

In Cina è stato inventato un dispositivo decisamente particolare, leggasi il Kissing device. In poche parole di tratta di uno strumento che permette di mandarsi baci a distanza, senza la necessità di un contatto. L’idea, come si legge stamane sul quotidiano britannico Times, è venuta a Jiang Zhongli, studente della Changzhou Vocational Institute of Mechatronic Technology, università situata nella parte più ad oriente della nazione cinese. Da dove nasce? Una domanda lecita a cui il suo inventore ha risposto così: “Durante l’università avevo una relazione a distanza con la mia ragazza. L’unico modo per tenerci in contatto era lo smartphone. Ecco da dove è nata l’ispirazione per questo dispositivo”.

Twitter down, non funziona in tutto il mondo/ Social non riconosce gli utenti

In poche parole si tratta di un sistema che permetterà di effettuare un bacio a distanza anche se appunto le parti saranno molto distanti. Jian Zhongli spera che la sua idea, alla luce anche della recente pandemia di covid che ha obbligato milioni di cinesi a stare chiusi in quarantena (per ora la situazione è comunque molto migliorata), possa trovare il favore di un’azienda pronta a produrlo su larga scala. Il dispositivo per il bacio a distanza si presenta come una bocca fatta in silicone che si collega direttamente allo smartphone.

Meta contro le foto hot di minori sul web/ E' lotta alla sextortion

KISSING DEVICE, PER SCAMBIARSI BACI A DISTANZA: LA FUNZIONE KISSING SQUARE

La bocca artificiale è in grado di riprodurre gli stessi movimenti e le stesse pressioni di un bacio vero, ma non finisce qui, visto che è anche possibile registrare un bacio e inviarlo ad un altro dispositivo, di conseguenza non è necessario che il destinatario del gesto affettuoso sia online, potendo infatti ricevere il bacio in un secondo momento.

Ovviamente l’uso ottimale del dispositivo del bacio sarebbe in coppia, ma in caso di bisogno si può anche registrare il bacio e spedirlo. Stando alle immagini pubblicate online, non sembrano esservi differenze fra le bocche di uomini e di donne, e secondo quanto emerso sembra che sia possibile anche la funzione Kissing Square che permette di condividere i propri baci con degli utenti sconosciuti.

Smartphone di carta e pc srotolabile/ Le novità di Lenovo e TCL al MWC di Barcellona













© RIPRODUZIONE RISERVATA