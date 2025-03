Ha fatto il giro del web il video della commissaria Ue, Hadja Lahbib, in cui mostra un kit di sopravvivenza, uno zaino con tanto di vari prodotti di natura differente, per sopravvivere fino a 72 ore, quindi tre giorni, qualora dovesse verificarsi una crisi, o meglio, un conflitto. Visti i venti di guerra che aleggiano in queste ultime settimane, con l’Ue che ha annunciato un piano per il riarmo, Bruxelles vuole che ogni stato membro possa individuare appunto un kit di sopravvivenza.

La Lega denuncia: "libro gender a una 11enne"/ La replica: “Consigliato da una compagna di scuola”

Non si tratta di una boutade ma di un vero e proprio piano che l’Unione ha introdotto nella sua “preparazione alle emergenze”, e attraverso cui viene chiesto agli stati membri di creare delle riserve di forniture essenziali, qualora fosse necessario. Il kit di emergenza non riguarda solo lo scoppio di una guerra, ma anche dei disastri naturali, come ad esempio il terribile terremoto che ha colpito oggi il Myanmar, ma anche attacchi informatici fino a delle azioni militari.

Omicidio Pierina Paganelli/ Difesa Louis Dassilva: "Soddisfatti dell'incidente probatorio su Manuela Bianchi"

KIT SOPRAVVIVENZA UE: IL COMMENTO DEI COMMISSARI

Per la stessa Hadja Lahbib è fondamentale che le persone inizino a pensare alle molteplici minacce, pensando in grande, mentre per Roxana Minzatu, numero due della commissione per la gestione delle crisi, è necessario che tutti siano pronti al bisogno, risparmiando così tempo ma soprattutto salvando vite. Sulla vicenda è intervenuto anche Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della stessa commissione, secondo cui grazie a questo kit si cercherà di rafforzare la capacità di reazione dei cittadini e la loro responsabilità.

Ma cosa contiene il kit di sopravvivenza Ue? Scopriamolo insieme vedendo il video che sta circolando sul web in queste ultime ore (che trovate qui sotto), a cominciare da un paio di occhiali, che la commissaria Hadja Lahbib definisce “super importanti se vuoi vedere cos sta succedendo”. Poi troviamo i documenti in una costudoia impermebabile “Un must nella piovosa Bruxelles”. E ancora: “Una torcia, se non ce l’hai non dimenticare i fiammiferi e l’accendino”.

Nicolas Sarkozy, chiesti 7 anni di carcere per finanziamenti illeciti/ Lui replica: “Mai preso soldi”

KIT SOPRAVVIVENZA UE, COSA CONTIENE: ACQUA E NON SOLO

Ma anche una bottiglia di acqua, perchè “l’acqua è vita, e il mio amico speciale, un coltellino svizzero, 18 strumenti in un solo coltello, indispensabile”. La Commissaria invita anche a non dimenticare “il tuo farmaco, potresti averne bisogno perchè non si sa mai, e non dimenticare anche qualcosa da mangiare, potrsti avere fame”. Altro consiglio i soldi, perchè nel mezzo di una crisi sono fondamentali, mentre la carta di credito “potrebbe essere solo un pezzo di plastica”.

E ancora: “Un caricabatterie, un power bank visto che un telefono scarico è come una strada senza uscita”. La commissaria consiglia anche delle carte da gioco “Un po’ di distrazione non ha mai fatto male a nessuno”, e anche una radio, possibilmente piccola, l’ultimo oggetto consigliato per un kit di sopravvivenza di 72 ore. La commissaria conclude dice che “L’Ue sta preparando la sua strategia per fare in modo che ogni cittadino sia al sicuro in caso di crisi”, per poi concludere dicendo: “Prepararsi, essere al sicuro”.

Guarda il video di presentazione del kit di sopravvivenza Ue