Kit Harington/ “Dopo Il Trono di Spade ho avuto problemi mentali”

Kit Haringon ha interpretato Jon Snow nella serie “Il Trono di Spade”. L’attore inglese, classe 1986, si è calato nei panni dell’intrepido, quanto tormentato, protagonista per otto stagioni, fino alla fine della serie nel 2019. Ma non è stato facile prendere parte a una delle saghe più amate degli ultimi anni. Durante una intervista al The Jess Cagle Show, Kit Harington ha rivelato di aver avuto bisogno di prendersi una pausa dopo la fine dell’epopea dell’HBO: “Sono andato incontro a problemi mentali dopo Il Trono e ad essere onesto anche durante la fine. Penso che sia stato direttamente dovuto alla natura dello spettacolo e a ciò che ho fatto per anni”. Nel maggio del 2019, in coincidenza con la fine della serie, Harington è stato infatti ricoverato in un centro di salute mentale per risolvere “alcuni problemi personali”, tra cui stress e abuso di alcol.

Kit Harington dopo Il Trono di Spade

Quando Kit Harington si è sentito pronto per tornare sul set è scoppiato la pandemia, che gli ha impedito di tornare a recitare. L’attore inglese ha preso parte a un episodio della seconda stagione di “Modern Love”, su Amazon Prime da venerdì. “Ho partecipato perché mi sono detto: ‘Perché non fai qualcosa che ti tolga il peso? Perché non fai qualcosa di divertente?’”, ha spiegato al The Jess Cagle Show. Il 5 novembre Harington sarà anche al cinema nel kolossal “Marvel’s Eternals”, in cui interpreta Dane Withman. Per quanto riguarda la sua vita privata, a inizio 2021 Kit Harington è diventato padre di un bimbo avuto con Rose Leslie. I due attori si sono conosciuti proprio sul set della serie “Game of Thrones” per poi sposarsi il 23 giugno 2018.

