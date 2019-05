Kit Harington in rehab/ Stress e abuso di alcool per il Jon Snow del Trono di Spade

Kit Harington, l’attore che ha conquistato fama e popolarità in tutto il mondo interpretando Jon Snow del Trono di Spade, la famosa serie tv che si è conclusa dopo otto trionfali stagioni, non avrebbe retto al peso del successo e avrebbe scelto di ricoverarsi volontariamente in una clinica di lusso per stress ed eccesso di alcol. A riportarlo sono alcuni media americani come Page Six o Buzzfeed secondo i quali l’attore avrebbe subito anche la fine di Game of Thrones. “La fine dello show lo ha colpito molto duramente” – rivelano alcune fonti a Page Six. Per cercare di riprendere in mano la propria vita, così, l’attore avrebbe trascorso più di un mese Harington nella clinica Privé-Swiss in Connecticut, alla cifra di 120mila dollari al mese.

“Kit Harington sta risolvendo alcuni problemi personali”

A confermare il periodo delicato che starebbe attraversando il Jon Snow del Trono di Spade è il suo entourage il quale ha fatto sapere che l’attore avrebbe deciso di approfittare del periodo di pausa nel lavoro per risolvere alcuni problemi personali che si portava dietro da un po’ di tempo. “Kit ha deciso – spiegano dal suo entourage – di usare questa pausa nei suoi impegni lavorativi come opportunità per risolvere alcuni problemi personali”. Un amico dell’attore, inoltre, come riporta La Repubblica, avrebbe aggiunto: “Ha avuto un momento in cui si è chiesto ‘E ora, cosa c’è dopo?‘”. La fine di un capitolo così importante della vita e della carriera sarebbe stato un durissimo colpo per l’attore che, ora, starebbe cercando di riprendersi.

