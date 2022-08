Kiwior al Milan?/ Calciomercato news, sondaggio per il classe 2000 dello Spezia

Calciomercato news, effettuato sondaggio per portare Jakub Kiwior al Milan

In questa sessione di calciomercato estivo Maldini e Massara stanno provando a completare l’organico a disposizione di mister Pioli e per questa ragione avrebbero effettuato un sondaggio per portare Jakub Kiwior al Milan. Sotto contratto con lo Spezia fino al giugno del 2025, il ventiduenne polacco potrebbe rappresentare il difensore centrale tanto desiderato dopo l’addio del capitano Alessio Romagnoli, accasatosi alla Lazio a parametro zero.

Arrivato in Liguria nell’agosto del 2021, lo scorso anno Kiwior è stato in grado di collezionare 34 apparizioni complessive tra Zilina e Spezia, impreziosite pure da una rete messa a segno in Fortuna Liga, attirando su di sè l’attenzione di diverse società importanti sia in Italia che all’esterno. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore infatti anche il West Ham si sarebbe fatto avanti con gli Aquilotti nel tentativo di aggiudicarsi il cartellino di Kiwior.

Calciomercato news, concorrenza del West Ham per Kiwior al Milan

La possibile trattativa per il passaggio di Jakub Kiwior al Milan deve ancora ufficialmente entrare nel vivo in questo agosto di calciomercato estivo. I londinesi del West Ham avrebbero presentato allo Spezia una proposta da ben 12 milioni di euro per cercare di accaparrarsi il difensore ventiduenne. I rossoneri per il momento avrebbero invece effettuato soltanto un sondaggio per il giocatore che potrebbe presto ricevere altre offerte interessanti da altri club.

