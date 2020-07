Kjaer riscattato dal Milan/ Calciomercato, il danese firma per i prossimi due anni

Il Milan comincia a porre le basi di calciomercato per la prossima stagione: con una nota ufficiale, la società rossonera ha infatti annunciato il riscatto di Simon Kjaer. L’operazione è stata conclusa sulla base di 3,5 milioni di euro ed è stata portata avanti con il Siviglia: è infatti il club andaluso che la scorsa estate aveva concesso il prestito del suo giocatore, che era stato impegnato in Spagna nelle due stagioni precedenti, all’Atalanta che cercava un centrale di esperienza per affrontare la Champions League. La cosa però non ha funzionato: il Milan allora ha visto l’opportunità di un doppio colpo, ovvero quello di mettere in rosa un difensore affidabile da affiancare alla certezza Alessio Romagnoli (visti anche i problemi fisici di Mateo Musacchio e Duarte, che non a caso adesso sono ancora ai box) e liberarsi di Mattia Caldara che, arrivato un anno e mezzo prima nello scambio con Leonardo Bonucci, non ha praticamente mai giocato ed è stato rispedito alla Dea, la società di casa sua nella quale è esploso.

SIMON KJAER RINNOVA CON IL MILAN

Kjaer invece è diventato subito una colonna del Milan: forte anche dei trascorsi nella nostra Serie A (con le maglie di Palermo e Roma), pur senza prestazioni trascendentali è stato importante nel dare maggiore solidità alla squadra rossonera che, non a caso, nella seconda metà della stagione ha cambiato passo – anche in virtù dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic e l’esplosione di Ante Rebic – si è dimostrata più efficace nella sua fase difensiva e ha iniziato a scalare la classifica, arrivando attualmente a un settimo posto che può essere ancora migliorabile. Certo Kjaer non rappresenta un investimento per il futuro (ha da poco compiuto 31 anni) ma ha firmato per le prossime due stagioni e questo significa che il Milan punta molto su di lui; l’anno prossimo la coppia di difensori centrali sarà ancora quella composta dal danese e Romagnoli, che dovrebbe restare nonostante il tira e molla sul rinnovo e l’ampio interesse da parte della concorrenza. Il primo mattone è stato posto, ora vedremo dove ci condurrà il calciomercato Milan…



© RIPRODUZIONE RISERVATA