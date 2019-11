Klaudia Pepa, chi è?/ Da Amici la meravigliosa influencer (Chiambretti, #Cr4)

Klaudia Pepa è una delle ultime reclute di Piero Chiambretti, anche se non è di certo nuova ai telespettatori italiani. La ballerina che risponde al nome d’arte di Trilly ha partecipato infatti all’edizione di tre anni fa di Amici di Maria De Filippi, riuscendo in poco tempo a riscuotere un successo internazionale. I fan la ricorderanno di certo perchè è arrivata alla finale al fianco dei The Kolors, un piccolo trampolino di lancio che le ha permesso di proporsi come professionista. Una passione, quella per la danza, che Klaudia ha maturato fin dall’età di 5 anni quando, ricorda Emme Press, ha iniziato ad assistere agli spettacoli a teatro grazie ai genitori. Da oggi, mercoledì 27 novembre 2019, Klaudia Pepa farà parte del cast di CR4 – La Repubblica delle Donne, in onda su Rete 4. “Io sono quello che ballo”, ha detto più volte in passato sotto forma di slogan, dato che è sempre stata convinta di poter mostrare la sua vera anima solo quando si trova sul palco. Le sue icone sono tra l’altro Heather Parisi e Lorella Cuccarini, ma anche Rihanna e Jennifer Lopez, con cui vorrebbe collaborare un giorno.

Klaudia Pepa, #Cr4: ballerina, influencer e modella

Ballerina, influencer e modella: che cosa volere di più? Klaudia Pepa sa come farsi notare sia quando balla sia quando si limita a posare per la macchina fotografica. “Felicissima per la mia nuova avventura”, scrive intanto su Instagram immortalando in una delle sue Storie Piero Chiambretti che prova sul palco di CR4. Forse sui social non sarà così facile vedere la ballerina di origini albanesi in contesti familiari, ma i fan sanno bene quale forte amore la leghi al marito Albi Nako. Durante la sua partecipazione ad Amici 14, Klaudia infatti si era sposata da appena tre anni con il coreografo e mentore. Con oltre 10 anni di differenza, Albi ha incontrato Pepa quando aveva solo 15 anni e studiava danza a Tirana. “Bussò alla mia porta”, ha raccontato all’epoca, “enne alla televisione dove lavoro e mi chiese se poteva assistere alle prove della coreografia. E qui inizia la storia di Klaudia con me, non ancora la nostra storia d’amore ma quella di collaborazione tra due ballerini. Poco alla volta ci siamo innamorati: io sono tutto per lei e lei è tutto per me”. Sembra tra l’altro che nel suo Paese Nako sia così famoso che i due hanno deciso di sposarsi sei anni fa in diretta tv.

