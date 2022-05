Klaudia Pepa ex Amici si esibisce con l’Albania all’Eurovision 2022/ Successo per la performance

Klaudia Pepa, dal talent di Amici al palco dell’Eurovision 2022

Un’ex allieva di Amici ha calcato ieri sera l’importante palco dell’Eurovision Song Contest. Si tratta della ballerina Klaudia Pepa. Dopo aver partecipato alla quattordicesima edizione del talent, la giovane è riuscita a togliersi anche questa soddisfazione. Klaudia faceva parte della squadra bianca al serale di Amici e si era classificata quarta alle spalle dei The Kolors, Briga e Virginia Tomarchio. Ha partecipato anche al video musicale del brano Loca di Aka7even e ora è anche coreografa all’Eurovision Song Contest. I fan di Amici hanno subito notato la sua presenza all’Eurovision accanto alla cantante dell’Albania Ronela Hajati e sui social non hanno potuto fare a meno di ricordarlo.

Klaudia Pepa aveva parlato in un’intervista della coreografia realizzata per l’Eurovision: “Io sono Klaudia e curo la performance di Ronela all’Eurovision, la canzone Sekret. Questa coreografia è veramente un secret per il 10 maggio. Sono veramente contenta perché abbiamo fatto un bel lavoro. E, se devo descrivere com’è con tre parole dovrebbe essere: energica, sensuale e una bomba!”, aveva dichiarato. Klaudia Pepa ha stregato i telespettatori con una performance pazzesca che è diventata subito virale sul web. Molti utenti di Twitter hanno aggiunto anche di essere davvero dispiaciuti per il televoto poco benevolo, che non ha permesso a Ronela Hajati di qualificarsi per il prossimo turno dell’Eurovision Song Contest.

Klaudia Pepa ha curato e coreografato la performance di “Secret” di Ronela Hajati ed ha ballato con l’energia e la sensualità che la contraddistinguono, accompagnata da quattro ballerini. La performance ha ricevuto numerosi consensi e apprezzamenti da parte del pubblico. Klaudia Pepa ha cominciato a ballare piccolissima, formandosi al National Theatre of Opera and Ballet of Albania. A 23 anni ha superato i provini per Amici, dove si è classificata quarta, ma l’anno successivo è stata ingaggiata tra i ballerini professionisti dello stesso programma. Anche conclusa l’esperienza televisiva ha continuato la sua attività di danzatrice, formandosi anche come coreografa e partecipando a diversi videoclip musicali. Dal 2013 al 2017 è stata sposata con un collega, il coreografo albanese Albi Nako. Ha sfilato sui red carpet del Festival del Cinema di Venezia, a cui ha partecipato per diverse edizioni.

In un’intervista al Giornale di qualche anno fa aveva raccontato quale sarebbe stato il suo sogno: “Sto studiando recitazione, vorrei diventare attrice per il cinema. Poi un giorno mi piacerebbe anche ballare sul palco del Festival di Sanremo”. Ballare sul palco dell’Eurovision è un desiderio che si è realizzato e siamo sicuri che con la tenacia e determinazione che la contraddistingue riuscirà a calcare anche il palco dell’Ariston.











