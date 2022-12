Klaudia Tołłoczko, ex modella “Dopo la micosi ho scoperto Dio”/ “Non mi serve altro”

Klaudia Tołłoczko ha una storia senza dubbio particolare, decisamente unica per il modo in cui si è avvicinata a Dio e viceversa. Klaudia è infatti un’ex fotomodella che ha deciso ad un certo di cambiare vita, abbandonando quella vecchia per seguire la propria fede. Una carriera rapidissima quella della Tołłoczko, che ha iniziato a posare a 16 anni, per poi ritrovarsi a 20 anni catapultata sui set fotografici con anche richieste di posare senza veli. Un’ascesa incredibile che l’ha portata nel giro di soli 4 anni ad ottenere qualcosa come mezzo milione di follower su Instagram. Due anni dopo, però, si è ammalata: «Mi hanno diagnosticato – si confida con Aleteia la stessa Klaudia Tołłoczko – una micosi sistemica. La prova di questa malattia mi ha spinta a chiedere l’aiuto di Dio. Non era ancora una conversione, ma solo il primo passo verso Lui».

Attraverso le Scritture Klaudia scoprì la parola di Dio ed in particolare il “digiuno di Daniele”, regime alimentare tratto dal suo libro che la stessa modella decide di seguirlo, assieme alle preghiere: «Non è stata una cosa immediata, ma un lungo processo grazie al quale ho avuto il tempo per cambiare interiormente». E Klaudia ha avuto anche un’altra grande prova da Dio: «Poco tempo dopo che mi sono ammalata, mio zio – che era per me come un fratello – è morto. All’improvviso. Si è semplicemente addormentato e non si è più svegliato: arresto cardiaco. La sua morte mi ha distrutta. Al funerale, sconvolta, ho visto tutta la mia vita passarmi davanti agli occhi. Vi assicuro che non sembrava quella di un cristiano convertito… Ero immersa fino al collo in peccati gravi. È stato in quel momento che mi sono inginocchiata gridando dentro di me: “Spirito Santo, vieni, ho bisogno di te nella mia vita. Senza il tuo aiuto non potrò rialzarmi dai miei peccati”. Ed è venuto, effettivamente, a cambiare radicalmente la mia vita». Klaudia ha deciso di confessarsi annotando su dei fogli i suoi peccati: «Quella confessione è stata l’inizio di una bella avventura con Dio».

KLAUDIA TOŁŁOCZKO: “LA MIA PRECEDENTE VITA È ALLE MIE SPALLE”

A quel punto ha lasciato il compagno e tutta la sua precedente vita, compresi viaggi, soldi e appartamenti di lusso. «Tutto questo è alle mie spalle, adesso – ammette ancora ad Aleteia Klaudia Tołłoczko – ho capito che avevo preso l’abitudine di far dipendere la mia autostima dal mio aspetto e dall’opinione che gli altri avevano di me. Avevo bisogno di sapere che sono attraente. L’essere una modella ha nutrito la mia fame di essere accettata. Oggi mi guardo come mi guarda Dio, cioè con amore e accettazione. Ho trovato il Signore, e per me è la cosa più importante».

«Dio – ha continuato e concluso l’ex fotomodella – mi dà tutto ciò di cui ho bisogno. Da tre anni sento una voce nel mio cuore, che dice “Seguimi”. Siccome però non so dove andare, un giorno ho chiesto: «Signore Gesù, che vuoi dire?». La risposta è arrivata recentemente, durante l’adorazione del Santissimo Sacramento: ho capito che la mia vocazione è evangelizzare. Gesù vuole che io parli di Lui agli altri, ai credenti e ai non credenti, ai senzatetto e alle prostitute. Il mio desiderio più grande è seguire questo cammino. È la mia via».











