Nella giornata di ieri in occasione dell’Assemblea nazionale di Confcommercio è stata confermato il ruolo di Klaus Algieri all’interno del Consiglio Nazionale della Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (sempre abbreviata semplicemente in Confcommercio) rafforzando ulteriormente il suo ruolo in qualità di Presidente delle delegazioni di Cosenza e dalla Calabria della Conferderazione: una conferma – insomma – dell’efficiente lavoro svolto nel corso degli anni dallo stesso Klaus Algieri e che darà ancora più voce alle istanze cosentine e calabresi all’interno dell’organo di rappresentanza nazionale del sistema confederale.

Contestualmente assieme alla conferma del ruolo di Klaus Algieri, durante l’Assemblea di Confcommercio è stato che rieletto Carlo Sangalli per il ruolo di presidente nazionale per i prossimi cinque anni, rafforzando il ruolo di rappresentanza per le imprese del settore terziario con i dichiarati obbiettivi di valorizzare la rete territoriale, di sviluppare gli strumenti a supporto dei tanti imprenditori italiani e – non da meno – rafforzare l’azione sindacale; mentre dal conto di Algieri grazie alla sua conferma nel Consiglio verrà ulteriormente rafforzato – con una sempre ottima continuità della sua attività – il ruolo delle delegazioni di Cosenza e della Calabria che (come dicevamo già prima) da anni rappresenta e dirige.

Klaus Algieri confermato nel Consiglio Nazionale di Confcommercio: “Farò valere le istanze cosentine e calabresi”

“Sono onorato – ha spiegato Klaus Algieri dopo la conferma del suo ruolo all’interno del Consiglio Nazionale parlando con i giornalisti presenti – di poter continuare a rappresentare le imprese cosentine e calabresi“, precisando e ricordando che le terre che da sempre rappresenta “[hanno] grandi potenzialità“; il tutto promettendo anche che “il mio impegno” nel corso dei prossimi anni sarà soprattutto volto a “portare le istanze” territoriali fino ai più alti “livelli decisionali” per dare voce a tutti gli imprenditori che quotidianamente operano tra Cosenza e l’intera Calabria.