Nella giornata di oggi Klaus Algieri è stato nominato tra i membri della Giunta Nazionale di Confcommercio conferendogli l’incarico – coerente con le sue ampie esperienze maturate grazie al ruolo all’interno di Unioncamere – di rappresentanze del ‘Sistema delle camere di commercio italiane’: si tratta dell’ulteriore riprova del prestigio della Calabria all’interno del sistema confederale nazionale, oltre che del valore dello stesso Klaus Algieri che si è saputo distinguere grazie alle sue attività di rappresentanza per le aziende e le imprese calabresi e – prima ancora – cosentine; fermo restando che si tratta del primo – e per ora unico – calabrese all’intero della Giunta di Confcommercio.

I NUMERI DEL TURISMO/ Il bilancio in chiaroscuro del primo trimestre per le agenzie di viaggi

Prima di arrivare alla nomina e al commento dello stesso Klaus Aligieri è bene ricordare che prima di questo momento l’imprenditore – che ha iniziato settore dell’automotive in quel di Cosenza, per poi arrivare anche ai settori assicurativo, immobiliare, agricolo, turistico ed edile – ha iniziato la sua attività di rappresentanza proprio sul territorio cosentino: ad oggi è presidente sia della Confcommercio di Cosenza, che di quella della Calabria; mentre è anche presidente della Camera di Commercio cosentina, dell’Unioncamere calabrese ed vice di quella italiana.

Ecta Conference 2025 di UCIMU/ Tre giorni di incontri dedicati ai costruttori di utensili industriali

Klaus Algieri: “Onorato dell’incarico, ora continuerò ad impegnarmi per promuovere il sistema Calabria”

Commentando la sua nomina, in giornata Klaus Algieri non ha potuto che esprimere l’onore che prova dal ricevere “questo incarico” pregno di importanti “responsabilità“, promettendo che continuerà – sempre più ad alto livello – ad impegnarsi per “tutelare e promuovere le imprese” rendendo sempre di più la Calabria protagonista nel “sistema economico nazionale“: nei prossimi anni di mandato all’interno della Giunta – promette – lavorerà per “rafforzare il dialogo” tra le realtà associative locali e i vertici nazionali nel segno di una rinnovata strategia “di crescita e sviluppo” utile all’intero paese.

ACQUISIZIONE/ Sartori (Number 1): "piccolo è bello" non vale più, con FM Logistic siamo più competitivi

E mentre i complimenti a Klaus Algieri sono arrivati anche dai colleghi della direzione, del consiglio e dell’intera struttura organizzativa di Confcommercio Cosenza; per il presidente del Consiglio Nazionale dell’associazione Carlo Sangalli si tratta di un importante “riconoscimento di grande prestigio” sia per la regione calabrese, che per la delegazione cosentina della confederazione in cui Algieri ha mossi i primi passi.