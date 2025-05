Tra i concorrenti della finale di Eurovision 2025 troveremo anche Klavdia, in gara a difendere i colori della Grecia. E ancora una volta la più importante competizione europea si preannuncia una grande vetrina per gli artisti che prenderanno posto in gara e lo stesso varrà per Klavdia, che si esibirà sulle note della canzone Asteromata, con il quale è riuscita a staccare il pass per la finale dell’Eurovision.

E non si tratta della prima volta che Klavdia tenta di partecipare alla gara musicale, visto che già nel 2023 aveva cercato di strappare un posto in gara nella kermesse, senza però buon esito. Questa volta Klavdia ce l’ha fatta e sarà tra i protagonisti che sognano di vincere la competizione con la Grecia, ma dove ci sarà anche la nostra Italia rappresentata da Lucio Corsi, e Gabry Ponte con San Marino.

Klavdia e il significato della canzone Asteromata all’Eurovision 2025

Con la canzone che canterà sul palco all’Eurovision 2025, Klavdia ha le idee chiarissime. La cantante vuole mandare un messaggio di omaggio a tutte le persone che, nel corso del tempo, sono state costrette a lasciare la propria terra. Asteromata è un vero e proprio inno alla resilienza e alla speranza, un abbraccio musicale per chi ha vissuto la perdita e fatto i conti con una perenne nostalgia nel corso degli anni.

Della vita privata di Klavdia non si hanno informazioni, non è dato sapersi dunque se la ragazza sia fidanzata in questa fase della sua vita, o se abbia un flirt in corso. Niente da fare dunque per i fan più curioso di Klavdia, chissà che in questi giorni non possano uscire delle informazioni in più riguardo alle questioni di cuore di Klavdia.

