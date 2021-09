Klea Marku nuova fidanzata di Umberto D’Aponte?/ Indizi social sull’ex della Tavassi

Sono ormai passati alcuni mesi da quando Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte hanno annunciato la fine del loro matrimonio. L’ex gieffina, sui social, aveva infatti rivelato di essere single, scrivendo “Adesso sono single ma non me la levo la fede perché mi piace. È da più di un anno che stiamo cosi, adesso la sto mettendo a fuoco. Ne sto parlando perché non mi va che dicano str**zate. L’amore vero è il bene che vuoi ad oltranza a una persona. Noi andiamo d’amore e d’accordo anche perché siamo sempre nella stessa casa”.

Guendalina Tavassi Vs l'ex Umberto D'Aponte/ "Sfrutta i figli solo per fare follower"

Recentemente, Guendalina è stata avvistata con un altro uomo che, stando alle sue successive dichiarazioni, è il suo nuovo compagno. A distanza di pochi giorni, arriva una segnalazione che riguarda invece D’Aponte e che rivelerebbe che anche lui ha una nuova fiamma: una ex protagonista di Ex On The Beach.

Umberto D’Aponte dimentica Guendalina Tavassi con Klea Marku?

La ragazza in questione è Klea Marku, che il pubblico di Ex On The Beach sicuramente ricorderà. A lanciare l’indiscrezione sono Deianira Marzano e Amedeo Venza che, su Instagram, hanno condiviso un’immagine dei due insieme, con tanto di segnalazioni da parte di alcuni utenti che li hanno visti insieme.

Federico Perna è il nuovo fidanzato di Guendalina Tavassi/ "Non devo giustificarmi"

Pochi giorni fa, anche Guendalina è stata avvistata con la nuova fiamma e, messa alle strette, ha confermato, dichiarandosi però infastidita. Queste le sue parole: “Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri. Non devo dare spiegazioni né tanto meno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io. Se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli, e avrei preferito un po’ più di tempo per dire le cose”.

LEGGI ANCHE:

Guendalina Tavassi: Federico Perna è il nuovo fidanzato?/ Indizi sui social, ma lei..

© RIPRODUZIONE RISERVATA