Kledi Kadiu e la moglie Charlotte Lazzari: matrimonio da favola e il dolore per la malattia del figlio Gabriel.

Vi siete mai chiesti chi è la moglie di Kledi Kadiu? Lei si chiama Charlotte Lazzari e sta con il ballerino ormai da tantissimi anni. I due sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo e ancora oggi si amano come fosse il primo giorno. Nel 2015, il primo incontro, poi la nascita dei figli Gabriel e Lea. Charlotte Lazzari fa un lavoro nel mondo dello sport: insegna Odaka Yioga ed è diplomata in danza all’Accademia Teatro alla Scala di Milano.

Anche lei come il marito ha un passato da ballerina sin da quando era piccolissima e ha studiato a Cannes presso la famosa École Supérieure de Danse Rosella Hightower. La sua bravura e il suo impegno la trovano anche ad Hannover, presso lo Staatsoper, e a Firenze, alla Scuola del Balletto di Toscana. Insomma, un curriculum di tutto punto! Lei e Kledi sono stati sempre molto discreti nell’esternare il loro amore, e nonostante la grande differenza di età (lui ha 18 anni in più), non hanno mai sentito ostacoli.

Kledi e Charlotte Lazzari, la malattia di Gabriel: “Un giorno ti racconterò…“

Una famiglia felice quella di Kledi e la moglie Charlotte Lazzari, segnata però da un grande dolore. Il figlio Gabriel ha una malattia difficile da curare, la meningo-encefalite, diagnosi che come un fulmine a ciel sereno è arrivata quando il piccolo aveva solo 13 giorni di vita. Un percorso duro e difficile: “Charlotte ed io abbiamo deciso di raccontare un pezzo della nostra storia sperando che questa condivisione possa essere d’esempio alle mamme e i papà che stanno percorrendo un viaggio simile al nostro“. In passato, Charlotte Lazzari scrisse anche una lettera al figlio, che inizia così: “Gabriel, un giorno ti racconterò di quanto sei stato forte“. Da mamma, forte e determinata, continua dicendo: “Tu per me sei già quel panorama perché ogni giorno vissuto con te è uno spettacolo per cui vale la pena pagare il biglietto“.