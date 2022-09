Kledi Kadiu/ Dall’infanzia a Tirana al successo con Amici: “Il freddo mi ha temprato”

Kledi Kadiu, l’infanzia in Albania e il debutto in tv

Kledi Kadiu è nato a Tirana, in Albania il 7 aprile 1974. Giovanissimo entra all’Accademia Nazionale di Danza dove si è diplomato nel 1992. Qualche anno fa, con un post su Instagram, il ballerino ha ricordato la sua infanzia in Albania, quando si allenava a Tirana: “Ricordo le lezioni alle 8 del mattino (7 giorni su 7) e il mio maestro (Ilir Kerni) che pretendeva che alle 8 fossimo già riscaldati. Che si faceva allora? Vestiti da danza, alle 7 del mattino, una corsa di mezz’ora attorno al palazzo dell’Accademia. Spogliatoi e sala ballo senza riscaldamento. L’inverno a Tirana era freddissimo. Le vetrate avevano la brina e studiando ci usciva il fiato dalla bocca”. Viene notato dal mastro Carlo Palacios, che lo indirizza verso la carriera nel mondo della televisione. La prima esperienza televisiva di Kledi Kadiu arriva nel 1996 e dall’anno seguente è diventato primo ballerino in programmi noti al grande pubblico quali Buona Domenica, C’è posta per te ed Amici di Maria De Filippi.

Kledi Kadiu, il rapporto con Maria De Filippi

Nel talent show di Canale 5, Kledi ha lavorato come ballerino professionista dal 2001 al 2012. Nonostante la fine della loro collaborazione professionale, Kledi è molto legato a Maria De Filippi: “Lei è stato il mio talent scout. È stata la persona che mi ha dato fiducia, rispetto, spazio. Ha fiuto, è precisa, è una donna generosa. Su tante caratteristiche siamo anche compatibili. Siamo amici, siamo sempre in contatto e le chiedo dei consigli di continuo”, ha raccontato a Vieni da me su Rai 1. Nessun distacco brusco quindi, ma un addio naturale dovuto anche all’età del ballerino, che ha deciso di dedicarsi all’insegnamento per trasmettere tutta la sua esperienza ai ragazzi. Kledi Kadiu è sposato con Charlotte Lazzari, con la quale ha avuto due figli, Lea e Gabriel.

