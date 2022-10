Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari, la malattia del figlio Gabriel/ “Ci ha rafforzati”

Kledi Kadiu e la moglie Charlotte Lazzari: “La malattia di nostro figlio Gabriel…”

Kledi Kadiu e la moglie Charlotte Lazzari ad agosto 2021 sono diventati genitori per la seconda volta, quando è nato il figlio Gabriel. Il bambino ha avuto problemi subito dopo la nascita: la diagnosi è quella di meningo-encefalite. Dopo qualche mese, dopo aver metabolizzato la malattia del piccolo, i due hanno deciso di raccontare quello che hanno vissuto per dare forza ad altri genitori. Il ballerino, su Instagram, ha scritto un lungo messaggio: “Abbiamo deciso di raccontare un pezzo della nostra storia sperando che questa condivisione possa essere d’esempio alle mamme e i papà che stanno percorrendo un viaggio simile al nostro. Abbiamo aspettato il momento giusto per farlo, salvaguardando in primis nostro figlio, la sua sorellina e la nostra energia”.

Dopo 13 giorni dalla nascita, Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni. Da lì gli esami e poi la diagnosi di meningo-encefalite: “L’inizio di un calvario che ci ha davvero messi a dura prova. Gabriel è sopravvissuto e dopo oltre un mese e mezzo di ricovero in terapia intensiva e tanti, tantissimi esami siamo tornati a casa, consapevoli che il percorso di ripresa sarebbe stato lungo e impegnativo. Ci sentiamo immensamente grati per avere Gabriel al nostro fianco che ogni giorno ci insegna quanto prezioso sia il dono della vita”.

Charlotte Lazzari, moglie Kledi: “È stato un miracolo”

Nonostante la malattia del figlio Gabriel, Kledi Kadiu e sua moglie hanno affrontato il problema con coraggio e immenso amore per il piccolo. “È stato un problema abbastanza delicato. Io penso che, al di là della scienza che evolve, l’amore sia la migliore medicina per lui. Adesso lui sta meglio e devo dire che in quei momenti io e mia moglie Charlotte Lazzari ci siamo supportati reciprocamente… Qualche volta di più lei, qualche volta di più io… Anzi, ci ha anche rafforzato”, ha raccontato il ballerino.

Anche Charlotte Lazzari si è fatta forza per amore del suo bambino. Dopo aver reso noto il loro calvario, la moglie di Kledi ha scritto su Instagram un messaggio di incoraggiamento e amore verso la vita: “Le battaglie si combattono con amore e molto spesso si vincono. E la vittoria può avere mille sfaccettature. La giornata di ieri si è magicamente trasformata quando dopo la pioggia è sorto il sole. Per me è stata una bellissima rivelazione. Un miracolo. Una vera Vittoria”.

