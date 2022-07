Kledi Kadiu, rottura con Maria De Filippi?/ “Il distacco è avvenuto in maniera…”

Amici, Kledi Kadiu e la collab interrotta con Maria De Filippi: l’intervista

Nel corso degli anni è stato al centro dell’attenzione mediatica per aver preso parte a diversi format prodotti e condotti da Maria De Filippi, come Amici e Uomini e donne, e in queste ore Kledi Kadiu torna a far parlare di sé. Il motivo è un’intervista inedita che il ballerino e coreografo nonché maestro di danza ha concesso a Nuovo tv, a cui tra le altre curiosità lui risponde a chi si chiede come mai la sua collaborazione con la consorte di Maurizio Costanzo abbia subito una battuta d’arresto. Questo, anche se di recente Kledi è apparso nel ruolo di giudice esterno ad Amici 21 di Maria De Filippi (ed.2022) per un contest di danza apertosi tra i ballerini concorrenti ingaggiati al talent show.

“Il distacco è avvenuto in maniera naturale -esordisce il noto coreografo di origini albanesi, in riferimento alla collaborazione interrotta con Maria De Filippi, nel corso degli anni-. Quando mi sono fidanzato ed è arrivata Lea non potevo più dedicarmi al lavoro come facevo prima. Ho compiuto 48 anni e il mio percorso di danzatore è cambiato. Arriva un momento nella vita in cui bisogna voltare pagina. Così ho optato per l’insegnamento e per trasmettere tutta la mia esperienza ai ragazzi”. Ma in che rapporti si direbbe ora l’insegnante di danza, Kledi Kadiu, con Maria De Filippi? La risposta è presto data: “Con Maria il rapporto è buonissimo. Abbiamo un rapporto ottimo, abbiamo grande stima e affetto l’uno per l’altra. Le chiedo ancora consigli e ogni tanto ci sentiamo anche al di là del lavoro”.

Insomma, ad un certo punto della sua carriera Kledi ha deciso di chiudere i ponti con la sua presenza in tv per dedicarsi all’insegnamento della danza nelle sue scuole.

Kledi Kadiu e Maria De Filippi: una storia tra loro?

Nei primi anni 2000, alla luce della collaborazione artistica e il legame stretti da Kledi Kadiu con Maria De Filippi, circolavano incessanti i rumor su una presunta lovestory top secret tra la conduttrice tv e il ballerino. Un rumor a cui Kledi replica perentorio: “Ovviamente non è vero proprio nulla. Si dice che abbia avuto una storia con lei. Sì entrambi sapevamo di queste voci assurde. Ci ridiamo insieme, invece lei è stato il mio talent scout. Lei è la persona che mi ha dato fiducia, rispetto, è una donna generosa. Ha fiuto, è precisa e pignola”: Quindi, le parole di gratitudine di Kledi per Maria: “Io le devo tanto e le sarò sempre grato per quello che ha fatto”.

