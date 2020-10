Kledi Kadiu/ “Viaggio del silenzio dall’Albania, la mia famiglia…”

Kledi Kadiu torna in Tv, questa volta ospite di Maurizio Costanzo nell’ambito della trasmissione S’è fatta notte, in onda oggi, lunedì 12 ottobre, alle 00.30, su Rai1. Tra i volti più amati della danza e del piccolo schermo, al cospetto di Costanzo il ballerino ripercorre quelli che sono stati i suoi esordi in Albania, passando per l’arrivo in Italia ed il successo prima come ballerino e poi come insegnante. Ne verrà fuori un ritratto inedito nel quale oltre alla grande passione per la danza emergerà anche l’amore per la moglie e il suo ruolo di padre. Kledi è tra i tanti albanesi che alla fine degli Anni Novanta giunse nel nostro Paese a bordo di affollati barconi. Lo stesso aveva avuto modo di raccontare la difficile traversata, ospite qualche mese fa della trasmissione di Pierluigi Diaco, Io e Te, alla quale aveva ricordato: “Vedevamo l’Italia come la pubblicità della Mulino Bianco, perfetta, un Paese da sogno. Il giorno della partenza verso l’Italia è stato in realtà improvvisato”. Il ballerino si trovava al mare con degli amici quando una voce all’improvviso annunciò dal porto di Durazzo la partenza della nave. “Arrivati al pontile ho avuto un ripensamento, il mio pensiero fisso era la mia famiglia e in particolare la nonna che non c’è più, che mi aveva cresciuto, ma mi sono fatto forza e sono salito”, aveva ricordato commosso Kledi. Su quella nave erano in 20mila, un esodo incredibile che ha segnato la storia e che Kledi lo ha definito “il viaggio del silenzio”. “E’ venuta anche la mia famiglia al porto, ma la nave era già partita”, aveva aggiunto.

KLEDI KADIU E L’INCONTRO CON MARIA DE FILIPPI

Il viaggio di Kledi Kadiu non si è fermato con il suo arrivo in Italia ma è proseguito tra nuove scoperte e importanti tappe che hanno scandito la sua carriera di ballerino, a partire dall’incontro determinante con Maria De Filippi. Tra loro sono stati 17 anni di lunga collaborazione. Il ballerino incontrò la moglie di Costanzo a Cinecittà quando era nel corpo di ballo di Buona Domenica: “durante una prova generale lei venne in studio e al termine mi fermò con Garrison, proponendomi di inserire un momento di danza all’interno del programma che lei conduceva C’è posta per te”, ha raccontato Kledi parlando di quell’incontro che fu determinante per la sua carriera ma anche casuale dal momento che lui sostituiva un ballerino. Un rapporto che non si esaurì al semplice lavoro ma che portò nei confronti della De Filippi ad una amicizia ancora in corso: “Lei è rimasta nel mio cuore non solo per quello che mi ha dato e siamo ancora in contatto”, ha rivelato il ballerino. Sul piano sentimentale oggi Kadiu è sposato con Charlotte Lazzari, con la quale condivide la passione per la danza e dalla quale è nata Lèa, bambina di 4 anni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA