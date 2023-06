Klimt, la Dama con ventaglio venduto a 86 mln di euro/ Stabilito il nuovo record europeo

Asta da record per l’ultimo ritratto dipinto da Gustav Klimt: la Dama con ventaglio è stato venduto per 74 milioni di sterline pari a 86 milioni di euro. L’asta si è tenuta presso Sotheby’s a Londra, e rappresenta un nuovo record europeo, così come sottolineato da TgCom24.it. Il precedente record era infatti di 76 milioni di euro per “Walking Man I” di Alberto Giacometti, una scultura che era stata venduta sempre da Sotheby’s durante un’asta del febbraio del 2010, di conseguenza il quadro di Klimt ha superato di ben 10 milioni di euro quella cifra già decisamente importante.

Il quadro di Klimt in questione è stato iniziato nel 1917 e di fatto mai completato: l’artista morì l’anno seguente, a febbraio del 1918 in maniera inaspettata, lasciando l’opera sul suo cavalletto originale. All’epoca lo straordinario artista austriaco era all’apice della sua carriera, ma a soli 55 anni esalò l’ultimo respiro, lasciando così incompiuta la sua ultima opera che ritrae una donna la cui identità resta sconosciuta.

KLIMT, DAMA CON VENTAGLIO DA RECORD: MA IL SALVATOR MUNDI…

Stando a quanto spiegato da Helena Newman, responsabile mondiale di Sotheby’s per l’Arte Impressionista e Moderna, si tratta di un quadro che rappresenta qualcosa di diverso ed eccezionale anche rispetto alle opere di Klimt già magnifiche; l’ha definita il frutto di “un tour de force tecnico pieno di sperimentazioni che superano i limiti, oltre che un’accorata ode alla bellezza assoluta”.

In ogni caso, seppur gli 86 milioni di euro rappresentino il massimo mai raggiunto per un’asta europea, il record assoluto resta lontanissimo, e difficilmente verrà superato. Il Salvator Mundi di Leonardo Da Vinci è stato infatti battuto da Christie’s a New York per ben 450 milioni di dollari a novembre del 2017, quindi cinque volte circa il valore del quadro di Klimt. L’opera venduta da Sotheby’s resta eccezionale anche perchè raramente si trovano sul mercato opere dell’artista austriaco.

