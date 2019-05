Knock Knock/ Video, su Italia 1 il film con Keanu Reeves (oggi, 31 maggio 2019)

Knock Knock va in onda alle ore 21.30 di oggi, venerdì 31 maggio, su Italia 1. La pellicola è a metà strada fra l’horror e il thriller realizzata nel 2015 tra Stati Uniti e Cile. Il film è tratto da una sceneggiatura di Eli Roth, Nicolás López e Guillermo Amoedo, con la produzione gestita da Black Bear Pictures, Camp Grey, Dragonfly Entertainment e Sobras International Pictures e la distribuzione in Italia di Koch Media. La regia è stata affidata dall’americano Eli Roth, diventato famoso grazie all’horror Cabin Fever e confermatosi con la saga di Hostel e Il giustiziere della notte – Death Wish. Il cast viene impreziosito dalla presenza del performer canadese Keanu Reeves, vincitore di quattro MTV Movie Awards e diventato famoso grazie a Point Break – Punto di rottura, Speed e soprattutto Matrix. Viene affiancato dalla collega cilena Lorenza Izzo, nota per Aftershock, The Green Inferno e Il mistero della casa del tempo. Il parterre di attori viene completato da Ana de Armas, Ignacia Allamand, Aaron Burns, Colleen Camp, Megan Baily e Dan Baily. Clicca qui per il trailer

Knock Knock, la trama del film

La trama di Knock Knock è incentrata sulla storia dell’architetto Evan Webber, felicemente sposato con l’artista Karen. Quando è da solo in casa, bussano alla sua porta Genesis e Biel che cercano l’indirizzo di una festa. Evan le aiuta e chiama un taxi per loro, ma le trova sotto la doccia e viene sedotto da entrambe, che lo costringono a fare sesso con loro. Le due ragazze ricoprono di disegni osceni la scultura di Karen ed Evan riesce in qualche modo a farle andare via, ma viene tramortito da Genesis dopo un tranello. Evan si risveglia legato al letto e viene di nuovo minacciato dalle due sadiche, che gli distruggono la casa e lo torturano senza tregua. Louis va a casa per ritirare la scultura e scopre che le due donne hanno imprigionato Evan, prima di morire dopo aver sbattuto la testa. In realtà, si viene a scoprire che Bel e Genesis stavano spiando la famiglia di Evan già da molto tempo. Gli risparmiano la vita dopo sofferenze e amenità di qualsiasi genere, ma la vita dell’uomo viene definitivamente rovinata a causa del video del rapporto sessuale fra Genesis ed Evan postato sul Web. La moglie Karen e i loro figli tornano a casa e la trovano totalmente distrutta.

