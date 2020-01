KOBE BRYANT MORTO IN INCIDENTE ELICOTTERO/ Ultime notizie Nba: figlia 13enne con lui

La notizia della morte di Kobe Bryant è stata purtroppo confermata, ma arrivato drammatici aggiornamenti sull’incidente in elicottero nel quale ha perso la vita. L’ex stella Nba stava viaggiando con altre quattro persone quando è avvenuto il disastro. Secondo quanto riportato da Tmz, stava andando alla Mamba Academy per un allenamento di basket: si trova nei pressi di Thousand Oaks. Sempre il sito statunitense negli ultimi minuti ha riportato la notizia della possibile presenza a bordo dell’elicottero di una delle quattro figlie di Kobe Bryant, la secondogenita Gianna Maria Onore. La 13enne era a bordo col padre, invece è stata esclusa la presenza della moglie Vanessa Laine. Testimoni oculari comunque hanno raccontato di aver visto fumo dal motore dell’elicottero mentre precipitava. Poi fiamme e fumo hanno coperto gran parta della scena dell’incidente, dove peraltro è divampato un incendio. Kobe Bryant notoriamente usava un elicottero per spostarsi sin dagli anni della sua militanza nei Lakers. L’elicottero Sikorsky S-76 lo portava da Newport Beach, in California, allo Staples Center di DTLA. (agg. di Silvana Palazzo)

KOBE BRYANT MORTO IN INCIDENTE ELICOTTERO

Kobe Bryant è morto in un incidente d’elicottero in California: la notizia che spacca il mondo sportivo e non solo arriva da Tmz, settimanale Usa spesso protagonista di “scoop” in anteprima. C’è una minutissima possibilità che la notizia arrivata tra capo e collo in serata, ma ormai la morte della stessa stella Nba dei Los Angeles Lakers è confermata anche da altri media Usa. Secondo l’inviata Rai negli States Valentina Martelli la caduta dell’elicottero privato di Kobe Bryant potrebbe vedere a bordo – ma non è ancora confermato – la moglie dell’ex fenomeno dei Lakers, Vanessa Bryant; secondo Tmz a bordo c’erano oltre all’ex cestista ritiratosi nel 2016, anche il pilota e altre tre persone al momento senza identità. In attesa che la polizia della California e lo Stato Federale confermino il terribile dramma, l’Nba è letteralmente esplosa con messaggi di cordoglio e lacrime su social e via web: il 41enne ex stella dei Lakers avrebbe perso la vita a seguito di un incidente in elicottero nella località di Calabasas, in California.

DRAMMA NBA: È MORTO KOBE BRYANT

Proprio oggi Kobe Bryant era risalito agli onori delle cronache perché il suo “erede” ai Los Angeles Lakers LeBron James lo aveva appena superato al terzo posto d’ogni epoca per punti segnati: aveva così scritto sui social «grande rispetto per te fratello mio» lodando il suo nemico di un tempo (sul campo) e ringraziandolo per quanto sta facendo con gli amati “lacustri”, tornati ai vertici proprio dai tempi in cui aveva smesso Kobe Bryant. L’ex stella Nba, lascia le figlie Gianna, Natalia, Bianca e Capri (di soli sei mesi): come sanno tutti negli States, Kobe Bryant era abituato ad usare l’elicottero Sikorsky S-76 per spostarsi sin da quando giocava per i Lakers. Faceva la spola tra Newport Beach dove abitava e lo Staples Center dove giocano i Lakers ormai da oltre vent’anni: 5 anelli Nba, erede designato sul campo e fuori di Michael Jordan, Kobe era l’Nba e ne aveva incarnato il simbolo per oltre 20 anni ritirandosi a quasi 40 anni con una partita evento da 60 punti, altro record frantumato. «Confermata la morte di cinque persone: nessun sopravvissuto nello schianto dell’elicottero a Calabasas. Indagine in corso, stare lontani dall’area», scrive la polizia di Los Angeles nell’attesa che arrivi la piena conferma della tragedia occorsa a Kobe Bryant.



