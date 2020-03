Koch al Napoli?/ Calciomercato, il difensore: “Mi cercano in tanti, ci sto pensando”

Da qualche giorno si parla moltissimo del possibile approdo di Robin Koch al Napoli nella prossima finestra di calciomercato estiva. A quanto pare infatti il difensore centrale del Friburgo è stato messo nel mirino della dirigenza azzurra come prossimo vice Koulibaly, visto che non è assolutamente da escludere una partenza del senegalese verso altri lidi in estate. Come abbiamo detto nei giorni scorsi, il profilo di Koch è certo da tenere d’occhio e pur essendo in scadenza di contratto con il club tedesco del Friburgo nel 2021 è pure nome corteggiato da altri club, come anche il Milan. A conferma che il centrale è dunque oggetto di parecchio interesse di mercato arrivano le ultime parole dello stesso giocatore, intervistato da SportBild: “Sì, ci sono state richieste di informazioni da parte di grandi club. Per ora ho ancora un contratto col Friburgo fino al 2021. Il club deciderà come muoversi ma certo, logicamente io ci sto pensando”.

KOCH AL NAPOLI? IL DIFENSORE: PRONTO PER IL SALTO

Si apre dunque una speranza per l’approdo di Koch al Napoli nella prossima sessione di calciomercato. Il giocatore stesso infatti, pur le dovute cautele, ha affermato di stare valutando un cambio di aria per la prossima stagione pur rimettendosi al Friburgo (con cui ha un contratto fino al 2021). Ma non solo: nella stessa intervista il difensore centrale classe 1996 ha aggiunto “È difficile dire come sarà il mio futuro nella situazione attuale perché nessuno sa come andranno avanti le cose. È chiaro che voglio fare il passo successivo nella mia carriera, ma prima di tutto, spero che il coronavirus sia contenuto, che la normalità prevalga rapidamente e che si possa giocare di nuovo”. Dopo quindi tre stagioni con i colori bianconeri e una carriera in Bundesliga, per Koch potrebbe essere il momento giusto per fare il salto di qualità e magari giocarsi le sue carte in un top club come è il Napoli. Staremo a vedere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA