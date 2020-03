Koch al Napoli?/ Calciomercato: pronto l’attacco al difensore se parte Koulibaly!

Movimenti di calciomercato in casa del Napoli, dove nonostante lo stop al calcio, la dirigenza azzurra sta già lavorando in vista della prossima finestra di contrattazione di giugno. In tal senso ecco che già da diverso tempo si parla di un possibile addio di Kalidou Koolibaly al Napoli. Come è noto da tempo, Aurelio De Laurentiis, nonostante la folta schiera di pretendenti, non ha intenzione di far fuggire via il difensore senegalese (se non per cifre mostre): ma pure pare sempre prudente cominciare a lavorare a un piano B nel caso in cui avvenga tal clamoroso addio a fine stagione.

KOCH AL NAPOLI SE KOULIBAY…

Ecco che allora in tal senso sono forti le voci di calciomercato che danno Robin Koch al Napoli già per la prossima finestra di contrattazione estiva. A riportarcelo sono i colleghi della Gazzetta dello sport, per cui la dirigenza azzurra, in caso di partenza dello stesso Koulibay, è pronta a gettarsi all’assalto del difensore classe 1996 ora in maglia del Friburgo. Il profilo è più che interessante: il possente centrale dalle grandi prospettive, alto 1.92 sarebbe un ottimo vice per il senegalese, ma le sue valutazioni si aggirano intorno ai 15 milioni. Vi è quindi al momento distanza nella contrattazione, visto che per ora il Napoli per Koch non offrirebbe più di 10 milioni al club tedesco. Staremo a vedere,



