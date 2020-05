Koeman ricoverato d’urgenza/ Ct Olanda in ospedale per problemi cardiaci: è cosciente

Pubblicità

E’ di poco fa la notizia del pronto ricovero d’urgenza in ospedale di Ronald Koeman, commissario tecnico della nazionale di calcio olandese, sofferente di alcuni problemi cardiaci, non meglio precisati al momento. Stando infatti quanto ci riporta il Telegraaf, pare che l’allenatore di 57 anni sia ora all’Ospedale di Amsterdam, presso il reparto di terapia coronarica, dove nelle ultime ore avrebbe subito un piccolo intervento chirurgico per il posizionamento di uno stent cardiaco, che sarebbe al momento estremamente efficace. Fonti olandesi infatti ci riportano che il ct della nazionale olandese di calcio è cosciente: la tempestività del ricovero e dell’intervento del personale sanitario hanno infatti evitato scenari ben peggiori e drammatici. In queste ore la moglie di Koeman, Bertina e il manager del ct 57 enne hanno pure confermato le circostanze dell’accaduto: pare che il tecnico si sia sentito male durante una passeggiata in bicicletta.

KOEMAN RICOVERATO D’URGENZA: E’ COSCIENTE

E’ dunque un grande spavento per Koeman, ct dell’Olanda, per cui chiaramente il livello di attenzione è ancora altissimo. Benché il tecnico sia cosciente e le sue condizioni di salute ora paiono abbastanza stabili, certo le prossime ore si riveleranno decisive per definire anche l’entità dei problemi cardiaci di cui l’olandese è stato vittima questo pomeriggio. E’ dunque grande apprensione per il tecnico, ex giocatore di Ajax e Barcellona e diventato guida della nazionale oranje dal febbraio 2018: i tifosi sono gravemente preoccupati. Ricordiamo che sotto la guida di Koeman, la nazionale di calcio olandese ha raggiunto alti traguardi e risultati straordinari, fino alla finale della Nations league 2019, persa contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.



