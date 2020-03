Kolarov via dalla Roma?/ Calciomercato, il terzino non è inamovibile e il Bologna…

In vista della prossima finestra di calciomercato di giugno, pure in casa Roma si fa il punto su partenze e arrivi nello spogliatoio di Fonseca, tenuto conto che la dirigenza per la prossima stagione ha in mente di abbassare notevolmente il monte ingaggi. Ecco che allora in tal senso si parla moltissimo negli ultimi giorno di un addio di Aleksandr Kolarov alla Roma già per la finestra di giugno, almeno stando alle ultime voci di calciomercato riportate questa mattina dal quotidiano la Gazzetta dello sport. Pare infatti che Kolarov (che già pareva dover lasciare Trigoria la scorsa estate) non rientri i nei piani di Fonseca per la prossima stagione: il tecnico piò volte lo ha già fatto partire dalla panchina e nonostante il rinnovo da poco firmato, il terzino è tra i “cedibili” dei giallorossi.

KOLAROV LASCIA LA ROMA? IL BOLOGNA CI FA UN PENSIERINO…

Con il possibile addio di Kolarov alla Roma, ecco che subito si fanno avanti non poche pretendenti per il terzino, nome certo di peso per la prossima sessione di calciomercato. Anzi stando alle ultime indiscrezioni pare proprio che vi sia già il Bologna in prima linea per il cartellino del terzino serbo. Stando alle ultime voci raccolte dalla Rosea infatti Kolarov è profilo che piace molto alla dirigenza rossoblu, la quale pare attendere solo il placet di Sinisa Mihajlovic per lanciarsi all’attacco in questa trattativa di calciomercato. Le prossime settimane si annunciano in tal senso davvero bollenti.



