Kolasinac e Ozil aggrediti/ Video, il difensore fa scappare i delinquenti a mani nude

Il difensore dell’Arsenal e della nazionale serba, Sead Kolasinac, ha rubato la scena in queste ore. Il calciatore dei Gunners è infatti stato l’assoluto protagonista delle cronache sportive, e non solo, dopo aver sventato una rapina all’arma bianca. Il giocatore si trovava a Londra in compagnia di Mesut Ozil: i due erano a bordo del suv Mercedes di proprietà del nazionale tedesco, quando dei tizi in moto, con una tuta nera e un casco in testa, si sono avvicinati. Dopo aver estratto i coltelli hanno obbligato i due calciatori ad allontanarsi, consegnando loro le chiavi della macchina… ma non avevano fatto i conti con Kolasinac. L’ex Schalke 04 non ci ha infatti pensato due volte a scendere dall’auto, a mettersi in posizione d’attacco, e ad affrontare a mani nude i delinquenti. Questi, che non si aspettavano evidentemente la reazione, sono scappati subito dopo.

KOLASINAC E OZIL AGGREDITI: VIDEO

Nel frattempo Ozil, inseguito da altri delinquenti, si è rifugiato in un ristorante turco che si trovava in zona, venendo poi aiutato dallo staff del locale. Gli assalitori hanno atteso per qualche minuto che il calciatore uscisse, prima di risalire in moto e scomparire. Poco dopo è giunta sul luogo della rapina anche la polizia, che ha raccolto le testimonianze dei due calciatori nonché dei presenti. Ozil è apparso molto scosso dall’episodio, rimanendo seduto a terra. Impressionanti le immagini del video della telecamera di sicurezza presente sulla scena: si vede chiaramente Kolasinac affrontare i delinquenti senza alcuna paura, provando a fermarli anche con l’aiuto della portiera del suv nero dell’amico Ozil. Purtroppo le forze dell’ordine non sono riuscite a risalire ai responsabili di tale gesto, che al momento risultano quindi essere ricercati. Difficile comunque risalire alla loro identità, tenendo conto che il loro corpo era completamente ricoperto da una tuta da motociclista e appunto da un casco. Non è da escludere, però, che visionando i filmati di altre telecamere in zona, si possa scoprire dove il gruppo si nasconda. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DELL’AGGRESSIONE





