Kolo Muani al Milan?/ Calciomercato: la punta sembra vicina all’Eintracht Francoforte

Le probabilità che l’approdo di Randal Kolo Muani al Milan si possa realmente concretizzare sembrano diminuire drasticamente in queste ore di calciomercato. Ventitreenne francese originario della Repubblica Democratica del Congo, Muani gioca da punta centrale nel Nantes con cui ha tuttavia il contratto in scadenza nel giugno del 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso.

Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti che stanno rimbalzando da campionato a campionato, Muani sembra ora essere vicinissimo a trovare un accordo con l’Eintracht di Francoforte, club tedesco che pur di convincerlo a trasferirsi in Bundesliga sarebbe pronto ad offrirgli un ingaggio parecchio elevato per i prossimi cinque anni. Cifre queste che al momento il Milan non sarebbe in grado di coprire anche solo per una scelta di strategia.

CALCIOMERCATO NEWS: SI COMPLICA KOLO MUANI AL MILAN

Le chances di vedere Kolo Muani al Milan scarseggiano quindi in questa fase del calciomercato di gennaio. Nell’annata calcistica 2021/2022 Muani ha sin qui messo a segno ben 7 reti e fornito 3 assist vincenti per i suoi compagni in 19 presenze totali tra campionato e Coppa di Francia attirando su di sè le attenzioni di diversi club. I dirigenti del Milan proveranno a concentrare i loro sforzi su altri profili in questi giorni di trattative.

