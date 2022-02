Kong Skull Island/ Su Italia 1 il film con Samuel L.Jackson

Kong Skull Island, film di Italia 1 diretto da Jordan Vogt-Roberts

Kong Skull Island va in onda su Italia 1 oggi, 13 febbraio, a partire dalle 21,20. La regia è di Jordan Vogt-Roberts. La pellicola è un reboot del franchise di King Kong e il secondo capitolo della serie iniziata con Godzilla del 2014 e proseguita con altre due pellicole del genere nel 2019 e nel 2021. Gli interpreti sono: Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L.Jackson, John Goodman, Jing Tian, John C. Reilly.

Harry Potter e L'ordine della fenice/ Come seguire il film della saga in streaming

Kong Skull Island, la trama del film: un posto ricco di mistero

Leggiamo la trama di Kong Skull Island. L’isola del Teschio, che dà il titolo al film è un atollo a largo di Sumatra, un posto fascinoso quanto ricco di mistero; nel 1973 un ex capitano dell’aviazione britannica viene incaricato, da un agente del Governo, di formare una squadra di esperti, con l’intento di esplorarla e di creare una mappa accurata. Giunto nel posto in compagnia di una grande equipe capitanata da un colonnello e da una donna antimilitarista che di professione fa la fotoreporter, l’ex capitano Conrad conduce la sua missione abilmente. Dopo la scoperta che l’isola, grazie a una cavità profonda, si estende nel sottosuolo, la squadra, purtroppo, viene attaccata da un enorme gorilla alto circa 32 metri. I superstiti, quindi, nel tentativo di salvarsi, decidono di nascondersi nella fitta vegetazione cercando di raggiungere la parte Nord dell’atollo dove giungeranno i soccorsi che li porteranno sani e salvi in patria.

L'Ovest selvaggio/ Su Rete 4 il film con Dale Robertson

Gli avvenimenti accaduti, suscitano i sospetti del capitano della squadra, il quale, costringe l’gente del governo a rivelare il vero scopo della missione. Questi gli rivela che lavora per un’associazione segreta che ha il compito di sorvegliare i mostri come il Gorilla per impedire il loro risveglio e la loro espansione. Packard e i suoi uomini desiderano vendicarsi del mostro, mentre la fotoreporter decide di incontrare, con gli altri superstiti, un pilota americano che naufragò sull’isola nel 1944. L’uomo spiega loro la vera natura del gorilla chiamato Kong, rivelando che il suo ruolo è quello di guardiano e di protettore da un altro genere di mostri denominati Strisciateschi. Il Gorilla, infatti, è molto benvoluto dagli abitanti dell’isola, in quanto la creatura è pronta a sacrificarsi pur di mantenere intatta la pace nel luogo. Il vero nemico, quindi, non è Kong, infatti durante lo scontro finale, sarà proprio grazie alle sue gesta che la squadra riesce a sfuggire e a porsi in salvo.

The Cup in corsa per la vittoria finale/ Su Rete 4 il film con Brendan Gleeson

Il video del trailer del film “Kong Skull Island”





© RIPRODUZIONE RISERVATA