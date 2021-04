Kong Skull Island/ Video, su Italia 1 il film con Samuel L.Jackson

Kong Skull Island va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 7 aprile, a partire dalle ore 21:20. La pellicola è stata prodotta nel 2017 dalla Legendary Pictures negli Stati Uniti d’America con la distribuzione curata dalla Warner Bros Pictures. La regia del film è frutto del lavoro di Jordan Vogt-Roberts, il soggetto è tratto dalla storia di John Gatins i personaggi ideati da Merian C. Cooper e Edgar Wallace. La sceneggiatura è stata invece adattata da Max Borenstein, Derek Connolly e Dan Gilroy. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Henry Jackman, i costumi di scena sono frutto del lavoro di Mary E. Vogt e il montaggio è stato realizzato da Richard Pearson. Nel cast sono presenti tra gli altri Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman, Jing Tian, Thomas Mann e John C. Reilly.

Kong Skull Island, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Kong Skull Island. Siamo nell’anno 1944 quando la Seconda Guerra Mondiale è ancora nel suo momento più cruciale. Durante i vari combattimenti, un pilota americano e uno giapponese precipitano con i rispettivi aerei su un’isola apparentemente sconosciuta e deserta. L’isola si trova nella parte più a sud dell’Oceano Pacifico. Dopo essere precipitati i due piloti nonostante le difficoltà decidono comunque di darsi battaglia utilizzando tutte le armi di cui dispongono. A un certo punto però i due dovranno fare i conti con un problema ben più grande, un’enorme creatura che a un certo punto li sorprende e li spazza via. Circa 30 anni più tardi un ex capitano del servizio aereo speciale britannico di nome James viene assunto dal governo per occuparsi di una spedizione che ha come obiettivo quello di esplorare proprio quest’isola e di creare una mappa relativa.

Questa isola fino a quel momento era conosciuta con il nome di Isola del Teschio, in virtù delle sue caratteristiche morfologiche. Per questa missione l’ex capitano decide di avvalersi anche del supporto di uno squadrone di elicotteristi che precedentemente erano stati impegnati in un duello sanguinario e molto complesso, come la guerra in Vietnam. All’interno di questa missione partecipa anche un fotoreporter pacifista di nome Mason che è convinto che la spedizione sia puramente di natura scientifica, mentre in realtà si tratta di una copertura per un’operazione militare segretissima. Quando la squadra arriva sull’isola in maniera del tutto inspiegabile agli occhi del fotoreporter iniziano a lanciare esplosivi per determinare la consistenza del terreno, scoprendo così che si tratta di una vera e propria cava all’interno della quale si sviluppa un percorso in grande profondità. Dopo le esplosioni improvvisamente si presenta davanti agli occhi dei componenti della spedizione un gigantesco gorilla alto più di 30 metri e in grado di distruggere con la sola forza delle proprie mani tutti gli elicotteri a disposizione della squadra. L’unica salvezza per i vari superstiti è quella di resistere per 3 giorni su un’isola nella quale c’è un enorme mostro in grado di distruggere tutto e di raggiungere il punto designato per il rifornimento che prevederà l’arrivo di un’altra squadra.

