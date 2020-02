Kong: Skull Island/ Video, su Italia 1 il reboot della saga King Kong (23 febbraio)

Kong: Skull Island va in onda su Italia 1 a partire dalle ore 21:20 di oggi, 23 febbraio. Il film statunitense vede all’interno del proprio cast la presenza, fra tutti, di Tom Hiddleston, il quale interpreta la parte del protagonista principe. Malgrado la sua giovane età e la carriera altrettanto precoce, sono già diverse le apparizioni televisive di cui egli si è reso partecipe. Tra queste, degna di particolare menzione è la miniserie televisiva firmata BBC The Hollow Crown, adattamento di alcune celeberrime opere shakespeariane. Altra presenza di spicco in Kong: Skull Island è rintracciabile in quella dell’attrice statunitense, classe 1983, Brie Larson. A cavallo tra gli anni 2015 e 2016, la bella interprete è stata insignita di diversi prestigiosi riconoscimenti. La motivazione di tale successo va ricercata nella performance recitativa offerta in Room, film del 2015 diretto da Lenny Abrahamson. La cabina di regia del film che andrà in onda sulla seconda rete Mediaset in ordine di importanza è stata all’epoca affidata ad una figura tanto giovane quanto tuttavia promettente, quella di Jordan Vogt-Roberts. Il suo debutto nel mondo della cinematografia risale al 2013, quando egli ha curato la direzione di The King of Summer. Per quello che invece riguarda la fotografia, il timbro è quello di Larry Fong, famoso al grande pubblico a causa delle collaborazioni in pellicole come 300.

Kong: Skull Island, la trama del film

La trama e l’ambientazione di Kong: Skull Island sono temporalmente collocabili decisamente indietro nel tempo, nell’anno 1973. Qui, un’associazione istituita segretamente e soprannominata Monarch entrerà a conoscenza del fatto che sul pianeta Terra esiste un isolotto nel quale l’uomo non ha mai messo piede. A seguito della notizia, la comitiva prova immediatamente e recarvisi. Al loro arrivo, tutti i componenti si vedono costretti a fronteggiare l’aggressività di un gorilla dalle dimensioni enormi, il cui nome è Kong. L’incedere inaspettato degli eventi li costringerà pertanto ad una continua sopravvivenza che vedrà loro contrapposti non soltanto alla spaventosa creatura, ma anche ad una serie di trappole che l’inesplorata location ha tenuto in serbo per loro. Nel frattempo, lo stesso Kong è intento a combattere la sua personale battaglia, quella contro creature altrettanto insidiose la cui azione ha provocato l’estinzione dei suoi simili.

Video, il trailer di Kong: Skull Island





