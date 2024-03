Konstantin Koltsov, il fidanzato di Aryna Sabalenka si è suicidato/ Si sarebbe buttato da un balcone

Si sarebbe suicidato Konstantin Koltsov, il 42enne fidanzato della campionessa di tennis Aryna Sabalenka. Questo quanto emerso nelle ultime ore dopo la tragica notizia della morte dell’ex giocatore di hockey sul ghiaccio. Stando a quanto reso noto dalla polizia del dipartimento di Miami-Dade, il fidanzato della tennista numero due al mondo si sarebbe buttato giù da un balcone e nell’incidente non risulterebbero essere coinvolte altre persone, di conseguenza il caso viene trattato come “apparente suicidio”.

Aryna Sabalenka, morto il fidanzato Konstantin Koltsov/ Deceduto improvvisamente a 42 anni

Konstantin Koltsov si era ritirato dall’attività sportiva ma fino a pochi anni fa era stato un ottimo giocatore di hockey sul ghiaccio, ex campione della nazionale bielorussa in grado di arrivare fino alla Nhl, il campionato di hockey degli Stati Uniti, il più famoso e seguito al mondo (aveva indossato la maglia dei Penguins di Pittsburgh). Un vero e proprio dramma nel dramma visto che Aryna Sabalenka aveva già vissuto qualcosa di simile pochi anni fa, quando era morto il padre. Nel 2019, quando aveva solo 44 anni, il genitore era deceduto per una malattia, e anch’egli era un ex giocatore di hockey sul ghiaccio.

KONSTANTIN KOLTSOV, IL FIDANZATO DI ARYNA SABALENKA SI È SUICIDATO: LA TENNISTA NON RINUNCIA A MIAMI

Non è da escludere che la tennista, nell’incontrare Koltsov (i due erano fidanzati da tre anni), abbia in qualche modo rivisto il padre. In ogni caso, decisione un po’ a sorpresa, Sabalenka ha deciso di non ritirarsi dal torno di Miami che è in corso dal 17 marzo scorso e che andrà avanti fino alla fine del mese.

Gli organizzatori del Miami Open hanno infatti annunciato che la campionessa bielorussa intenderà onorare i suoi impegni e i colleghi tennisti gli hanno offerto il loro sostegno. La due volte vincitrice del Grande Slam si è allenata ieri presso l’Hard Rock Stadium del Miami Open, e nel secondo turno affronterà la spagnola Paula Badosa. La 25enne tennista ha vinto gli Australian Open e spera di ripetere l’exploit anche in Florida, ma l’impegno sarà senza dubbio particolarmente emotivo visto quanto accaduto.

