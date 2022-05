Konstrakta come Barbara D’Urso, mima lavaggio delle mani ad Eurovision/ “Inquietante”

Konstrakta come la D’Urso, mima lavaggio delle mani sul palco di Eurovision Song Contest 2022

Ad Eurovision Song Contest 2022 lascia il segno l’esibizione di Konstrakta, che mima ripetutamente il lavaggio delle mani durante il brano In Corpore Sano. Un gesto che non è passato inosservato al pubblico televisivo e dei social, che in un certo senso ha già preso di mira la cantante serba. “Qual è il segreto dietro i capelli sani di Meghan Markle?“, si domanda nel testo l’artista. La risposta, mimata appunto anche col gesto delle mani, è la pulizia, l’idratazione, ma anche i segnali del viso e del corpo.

Il web affonda la cantante serba: “Inquietante”

Una canzone che il web ha definito inquietante, nonostante abbia conquistato l’accesso alla finale. “Macchie scure intorno alle labbra potrebbero significare che hai una milza ingrossata. Una milza ingrossata non è buona, non è bella”, recita il testo. Un brano pop, bocciato dai social e della pagine satiriche. “Che ansia questa canzone”, scrive un utente.

“Mi ha messo solo tanta inquietudine”, aggiunge un’altra internauta, evidentemente delusa da Konstrakta. In tutto questo spunta anche un commento di Barbara D’Urso, che risponde a chi ha paragonato il gesto della cantante ai suoi famosi “tutorial” in tempi di Covid. “Volo!“, ha scritto brevemente e con ironia la nota presentatrice.

